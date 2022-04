Reuters.- La compra de una participación inicial del 9% en Twitter Inc. por parte del presidente ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, está siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), informó el jueves The Information.

La FTC está investigando si Musk cumplió con un requisito de información antimonopolio cuando compró su participación en la plataforma de redes sociales a principios de abril, indicó el informe, citando a personas con conocimiento de la situación.

Las empresas que no cumplen con las normas sobre la información de las compras de acciones significativas u otras adquisiciones pueden ser multadas con hasta 43,792 dólares por día.

Tras la compra inicial de acciones, Musk, el hombre más rico del mundo, ofreció adquirir la empresa por 54,20 dólares por acción en efectivo, a lo que Twitter accedió a principios de esta semana.

Lee más: Dos misiles impactan en Kiev durante visita de Guterres de la ONU

Compra inicial de acciones de Twitter por Elon Musk, observada por la FTC

Hay pocas expectativas de que la posible compra de Twitter por parte de Musk sea rechazada por las autoridades antimonopolio.

El foco de la investigación de la FTC es si Musk compró la participación para influir en la gestión de Twitter o si buscaba ser un accionista pasivo, según el informe.

En su declaración del 4 de abril ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Musk calificó su participación de pasiva.

Twitter indicó que no tiene ningún comentario que hacer sobre el informe, mientras que la FTC se negó igualmente a hacer declaraciones.

Te puede interesar: Empresas de Asia que llegan a México generarán medio millón de empleos: SE