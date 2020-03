Con o sin paro, se debe hacer conciencia sobre igualdad, insta Beatriz Gutiérrez

View this post on Instagram

#El8deMarzo es un día para la reivindicación de las mujeres. Es una forma de demandar igualdad, reconocimiento y respeto. Es una exigencia de justicia. Una reivindicación de igualdad de las mujeres desde su diferencia. No es una guerra contra nadie sino una lucha por el respeto mutuo. Esta demanda no debería ser tocada por intereses ajenos, por medios de comunicación, individuos o colectivos con fines político-partidistas. Incluso, con fines comerciales. #El8deMarzo fue instituido por la ONU en 1975. Es una #iniciativainternacional. Sin ideologías. Es una fecha para que TODAS demandemos y promovamos la igualdad, la justicia y el respeto. #El8deMarzo es PARA HACER CONCIENCIA. Vamos a trabajar por las acciones que nos sugiere la ONU, entre ellas: recibir igual salario por igual trabajo, compartir los cuidados, acabar con el acoso y la violencia de género, enseñar a nuestras hijas lo valiosas que son, desafiar los estándares de belleza y desafiar el machismo. Te sumes o no al paro del 9 #HazConciencia. P.D. Pintura de mi autoría titulada “¿Oyes a la Tierra?”