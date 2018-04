Confidencias | El dólar caro tiene bajo presión a Kimberly-Clark

F

altan unas cuantas horas para que se presenten los resultados trimestrales de Citibanamex. Los representantes de los medios no sólo se enfocaran en el desempeño de la institución bancaria, sino también en las predicciones y puntos de vista de sus ejecutivos respecto al rumbo democrático del país. Sin embargo este banco ya anticipó sus perspectivas de la contienda electoral a través de un comunicado, en el que confirman que asumen el escenario presentado por la mayoría de las encuestas: la victoria de AMLO, sin embargo, no descartan que sus propuestas no generen inconsistencias electorales.

cuparán un lugar destacado Rosario Dawson y Jason Blum, entre invitados a la Conque 2018 que se realizará la próxima semana en Querétaro. La actriz, quien es asidua en personajes de cómic desde ‘Sin City’ hasta Claire Temple en ‘The Defenders’, será uno de los atractivos. Blum es productor de varias películas de suspense exitosas en los últimos años como ‘Fragmentado’ o ‘Huye’. Este es un evento que deja una derrama de más de 50 millones de pesos al estado de Querétaro, gracias a los fans de los comics que hay en nuestro país.

eto – vaya reto- enfrentan los productores del llamado “arroz gourmet de México”, ese que cuenta con denominación de origen y se produce en el estado de Morelos. De la mano del sector restaurantero y teniendo como embajador de su causa al chef Rodrigo Estrada, los productores buscan revertir las pérdidas ocasionadas por el sismo del 19S -estimadas en 30 millones de pesos por daños en sus molinos- alentando el consumo del arroz gourmet entre la población nacional. La estrategia, nos comentan, contempla activaciones en algunos restaurantes de la Ciudad de México.

YHOURS, la empresa está especializada para personas que buscan un cuarto de hotel por 3, 6 o 12 horas, quiere a México como su punto estratégico en América Latina. La startup española, nos enteramos pretende establecer en nuestro país una central para sus negocios por toda América Latina. En la app de BYHOURS se encuentran cadenas hoteleras como Meliá, Silken, Best Western, Hyatt, Barceló, Sercotel, Holiday Inn e Iberostar, entre otras. Al menos puedes buscar y reservar en más de 3000 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de todo el mundo.

l dólar caro tiene a Kimberly-Clark de México, dueña de marcas como Pétalo y Kleenex, bajo presión. La empresa que dirige Pablo González Guajardo ha visto un impacto en sus costos por el alto precio de algunas materias primas que se encuentran dolarizadas. En el caso de las fibras, que la compañía usa para sus productos, los precios han incrementado en 12 de los últimos 14 meses más del 30% en dólares, y se sabe que esto seguirá presionando los resultados de la compañía, por lo que la empresa trabaja fuertemente en reducir sus costos.

i había temor por alguno de los candidatos a la presidencia, parece que éste cada vez más se diluye entre empresarios. Resulta que en un evento al que acudimos fuera del país, empresarios mexicanos que se encontraron ahí hicieron la bolita para hacer la plática y coincidieron en algo: aunque llegue “ya saben quién” a Los Pinos, eso no modificará el rumbo del país. Incluso, dicen, hay propuestas de AMLO que no les suenan nada mal. ¿Será que ya se hicieron a la idea de que será un caballo muy difícil de alcanzar, según las encuestas?