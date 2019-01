Confidencias | Gobierno pone atención en fuga informativa en el GACM

F

uertes expectativas para este 2019 tiene Casanova Rent, la empresa que lidera el mercado de arrendamiento de autos al mando de los hermanos Carlos Echenique y Joaquín Echenique. Las razones son diversas, pero principalmente son las nuevas tendencias de las firmas nacionales y extranjeras para reducir sus costos operativos, elevar sus deducciones fiscales, evitar gastos innecesarios y tener mayor liquidez para proyectos realmente productivos de cada una de las compañías. Y es que el crecimiento del mercado de renta de autos registra un crecimiento del doble dígito, por lo que la firma mexicana promete reducir hasta en un 30% los costos de administración de la unidad.

tro de los temas más candentes recientemente, en México, ha sido el de la subcontratación. Los últimos datos reflejan que el país se ubica en el segundo lugar de la región latinoamericana en la implementación de este esquema, con un crecimiento de 10%. Según datos de la UNAM, en la industria en general, el porcentaje de quienes trabajan bajo esta figura es del 18%, y en la agricultura, del 27%. Las empresas de subcontratación lograrán en un plazo de 5 años crear más de 280 millones de empleos en todo el mundo, así como vincular a 75 millones de jóvenes al mercado laboral, de acuerdo con datos de la Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo (CIETT). Se trata de datos que deberán ser llevados en su momento a la mesa de debates sobre del tema.

ápido, Walgreens Boots Alliance, la empresa que controla a Farmacias Benavides en México, ya puso manos la obra para reestructurar su negocio en el mercado mexicano. El grupo farmacéutico, que dirige Stefano Pessina a nivel global, ya trabaja en un programa para tener gastos más inteligentes a través de la transformación digital, al igual que ha hecho con su división farmacéutica de retail en Estados Unidos. Dicho plan permitiría a la empresa bajar sus gastos tanto en México como en Chile dentro de la división minorista.

atalla por fuga de información que, se sabe, ya empieza a causar estragos en las filas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ahora al mando de Gerardo Ferrando, sobre todo porque decisiones aún sin autorizar sobre acuerdos con contratistas y tenedores de bonos están llegando a oídos ajenos, supuestamente, gracias a gente cercana a Federico Patiño, ex titular del GACM, quien podría encontrarse en el ojo del huracán tras salir a la luz un posible desfalco de 17,000 millones de pesos en el NAIM. Este hecho lo tienen ya en el radar tanto Carlos Urzúa en Hacienda, Irma Eréndira Sandoval, en la Función Pública, y Alejandro Gertz Manero, en la PGR.

l Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), sí el que fue ratificado por el Senado mexicano en abril de 2018, podría estar listo en el primer mes de 2019, según estima la Comisión Económica para América Latina (Cepal), una vez que los congresos de al menos 6 de los 11 países signatarios lo hayan avalado. En ese sentido, atrae la buena relación de México con Australia -también firmante del acuerdo desechado por Trump-, país que hoy es el segundo destino de las exportaciones mexicanas de bebidas alcohólicas, además de que ha registrado un alza de 35% las exportaciones nacionales de artículos de grifería desde 2010.

e resintió en el CES 2019 el conflicto comercial entre Washington y Pekín, ya que en esta edición la reconocida feria tecnológica registró una menor participación de expositores/vendedores chinos, alrededor de 20% menos según cifras al interior del propio Consumer Electronics Show. Una de las ausencias más notorias es la de la compañía ZTE, que no asiste a este evento por primera vez desde 2011; y también llama la atención el caso de Huawei, ya que si bien tiene una destacada presencia en el piso del evento, no envío ejecutivos a Las Vegas.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.