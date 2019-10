Chocan versiones de Durazo y abogado sobre captura del hijo de ‘El Chapo’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó de un enfrentamiento en una casa en en el fraccionamiento Tres Ríos, Culiacán, donde se identificó a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Sin embargo, el secretario no confirmó ni negó la detención del hijo de “El Chapo”. Hasta el momento Presidencia de la República no ha respondido a los cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación solicitando una confirmación del arresto de Ovidio Guzmán López.

José Luis Glez Meza, abogado de “El Chapo” dijo que la familia se comunicó con él diciendo que “Ovidio se había perdido… y que hace un momento ya se había comunicado. Al principio se dio como perdido, pero ya había aparecido”.

“Quiero pensar que el gobierno se equivocó de persona, quiero decirles que la familia está muy tranquila”, dijo Glex Menza.

El abogado dijo en entrevista que “la familia lo dio como perdido toda la tarde, porque nadie sabía nada, se dieron algunos informes, pero nada en concreto o serio en el sentido de que había sido detenido. Quizá mañana cuando la familia me dé información podremos dar otros datos. Ya apareció”.

La agencia Reuters confirmó la captura de Ovidio Guzmán, citando a una “fuente del gobierno de alto rango”; mientras que Milenio señaló que “sí está detenido, pero no saben dónde está”, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Incluso la periodista Adela Micha escribió en su cuenta de Twitter que “está siendo ya trasladado a la Ciudad de México”.

Nos informan autoridades federales que Ovidio Guzmán está siendo ya trasladado a la Ciudad de México . — Adela Micha (@Adela_Micha) October 18, 2019

Mientras tanto, La Jornada publicó que los elementos de seguridad decidieron liberar al hijo de “El Chapo” al verse rodeados por los integrantes del cartel de Sinaloa, que los superaban en número, para tratar de evitar mas violencia en la zona y preservar la vida del personal y recuperar la calma en la ciudad.

También mencionó las versiones sobre que Ovidio Guzmán fue disfrazado y subido a una camioneta para ser retirado de la zona.

Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa: pic.twitter.com/gQ0pwrryr0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 18, 2019

Una patrulla hacía un recorrido de rutina cuando fue agredida desde una vivienda, respondiendo y repelieron el ataque hasta tomar el control del lugar, donde estaban cuatro personas, una de ellas identificada como Ovidio Guzmán López, indicó Durazo al leer un comunicado de prensa.

Otros grupos efectuaron acciones violentas provocando una situación de pánico, por lo que los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron trasladarse a Culiacán para conducir las acciones correspondientes.

“El Chapo” Guzmán cumple actualmente una condena de cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado, considerada de las más seguras de Estados Unidos y del mundo, y que es conocida como “el Alcatraz de las Rocosas” o Supermax, al sur de Denver, Estados Unidos.

El enfrentamiento con el grupo armado de Ovidio Guzmán López dejó como saldo nueve heridos, quema de vehículos, bloqueo de calles y la paralización del comercio, transporte y clases, las cuales seguirán suspendidas en todos los niveles educativos hoy y mañana.

Además, el consulado de Estados Unidos en Hermosillo recomendó a sus ciudadanos estar atentos a la información oficial y en prensa, sobre lo que ocurre en la capital sinaloense.

El gobernador de Sinaloa aseguró en cu cuenta oficial de Twitter, que su gobierno seguirá trabajando para restablecer la calma.

Viene en camino el gabinete de seguridad del gobierno federal, con quienes sesionaré a las 6:00 am, después daremos una rueda de prensa para informarles sobre las acciones de las fuerzas de seguridad hoy. La calma en la ciudad se está restableciendo y seguimos trabajando. — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) October 18, 2019

El hijo de “El Chapo”

Notimex.- Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, tuvo un enfrentamiento con las fuerzas federales, confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otros de los hijos de “El Chapo”, han figurado más en las labores del Cártel de Sinaloa, mientras Ovidio se mantenía en un bajo perfil.

Junto a su hermano Joaquín Guzmán López, Ovidio fue acusado en el vecino país por cargos de asociación delictuosa relacionados con drogas ilícitas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero pasado.

Los fiscales alegaron que los hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos provenientes de México y de otras partes del mundo de 2008 al 2018.

Ovidio es hermano de Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, el 10 de mayo de 2008; este enfrentamiento a balazos se registró en un estacionamiento de un centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Sus otros dos hermanos se llaman Joaquín y Griselda.

El ahora detenido, quien tiene 28 años, es hijo del matrimonio de “El Chapo” con Griselda López Pérez.

En una entrevista que le hizo un blog de noticias argentino, Ovidio dijo: “Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear”.

Te recomendamos: Reportan captura de hijo del Chapo y fuertes balaceras en Culiacán

Con información de Notimex, Reuters, Milenio y EFE.