Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país.

La primera persona con esta enfermedad es un hombre de 35 años de edad que viajó a Italia y ahora se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México; un potencial segundo infectado aún se encuentra en proceso de confirmación en Sinaloa.

“El individuo viajó a Italia y está en buenas condiciones y su familia están en aislamiento epidemiológico, indicó el funcionario.

En el primer caso, el funcionario de la Secretaría de Salud federal refirió que la familia del paciente y el hombre se encuentran aislados para seguir con la atención médica.

Hay otros dos casos en evaluación en el Estado de México.

“Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como un catarro”, manifestó López Gatell.

Respecto al crucero MCS Meraviglia que atracó en Cozumel, Quintana Roo, expuso que se descartaron casos de coronavirus, por lo que hoy los turistas podrán desembarcar sin problema en costas nacionales.

“Todos tenemos que actuar, las epidemias se contiene en la comunidad, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso”, señaló López-Gatell Ramírez.

La OMS ha señalado que este mal puede ser una potencial pandemia.

