Conflictos laborales en Matamoros ocasionarían hasta 25,000 despidos: Index

Los conflictos laborales en Matamoros, Tamaulipas, podrían ocasionar entre 15,000 y 25,000 despidos en los próximos tres años por paros ilegales, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Matamoros.

“Todos (los despidos) son por paros ilegales. Si se tratara de una huelga entonces hay paros legales y nadie puede hacer despidos porque se entiende y es un derecho del trabajador”, comentó Rolando González Barrón, presidente de Index Matamoros.

Esta situación se desató ante la revisión de contratos colectivos en los que trabajadores piden un aumento de 20% a sus tabuladores y un bono único de 32,000 pesos, lo que involucraba inicialmente a 45 empresas maquiladoras, la mayor parte de ellas del sector de autopartes, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

González Barrón añadió que a estos paros laborales se han sumado alrededor de 24 maquiladoras.

Hasta ahora se han registrado alrededor de 1,500 despidos en empresas automotrices, metalmecánicas, de electrónica y dispositivos médicos, principalmente.

“Lo que pasará es que las compañías se harán más pequeñas y evaluarán qué tipo de empresa se puede tener pagando los salarios que se están demandando. Y el problema es que el estado de derecho no se está respetando y no hay suficientes autoridades para aplicar la ley, y veremos despidos de 15,000 a 25,000 personas en tres años si siguen así las cosas y no se aplica la ley”, comentó el presidente de Index Matamoros.