Estos son los multimillonarios más jóvenes del mundo en 2024

Es una hazaña poco común convertirse en multimillonario, especialmente a una edad temprana. El multimillonario promedio tiene 66 años, y la persona de mayor edad en las filas tiene 102. Aún así, unos pocos elegidos se han vuelto súper ricos y súper jóvenes.

Este año, las 25 personas más jóvenes de la lista de multimillonarios del mundo de Forbes tienen 33 años o menos. Juntos valen 110 mil millones de dólares. Algunos son autosuficientes y han creado empresas notables como Snap (Evan Spiegel, 33), Gymshark (Ben Francis, 31) y Oculus VR (Palmer Luckey, 31).

La mayoría recibió mucha ayuda. Por primera vez desde 2009, todos los multimillonarios menores de 30 años heredaron su fortuna, resultado que algunos empresarios hechos a sí mismos envejecieran hasta los 30 años y una señal de que la “gran transferencia de riqueza” ha comenzado.

La multimillonaria más joven del mundo es la brasileña Livia Voigt. Con solo 19 años y todavía en la universidad, su patrimonio se estima en 1,100 millones de dólares gracias a su participación minoritaria en el productor de equipos eléctricos WEG, que su difunto abuelo cofundó. Ella y su hermana mayor, Dora Voigt de Assis, de 26 años, son dos de las siete caras nuevas entre los 25 multimillonarios más jóvenes y dos de los 18 herederos de este grupo.

Los herederos más ricos son los hermanos Mistry de Irlanda, de 25 y 27 años, que tienen un valor estimado de 4.900 millones de dólares cada uno gracias al conglomerado Tata Sons, con sede en Mumbai, que abarca TI y comunicaciones, ingeniería y energía. Recibieron sus participaciones minoritarias en Tata después de la muerte en 2022 de su padre, Cyrus Mistry, quien murió menos de tres meses después de su venerado abuelo Pallonji Mistry.

Están lejos de ser los únicos jóvenes multimillonarios que se han sumado a la lista en los últimos tres años debido al fallecimiento de un padre. El italiano Clemente Del Vecchio, de 19 años, recibió una importante participación en el fabricante italo-francés de Ray-Ban, EssilorLuxottica, tras la muerte en 2022 de Leonardo Del Vecchio. Sus hermanos Leonardo María, de 28 años, y Luca, de 22, también heredaron fortunas, al igual que tres hermanos mayores. Luego está Sophie Luise Fielmann, de 29 años, heredera alemana de Fielmann AG, una fortuna en gafas dejada por su padre, Günther Fielmann, quien murió en enero a los 84 años.

Estas herencias ilustran el comienzo de una transferencia de riqueza generacional largamente esperada entre las poblaciones que envejecen en todo el mundo. En Estados Unidos, los Baby Boomers y sus mayores (los nacidos en 1964 o antes) poseen 95.9 billones de dólares de un total de 147.1 billones de dólares de riqueza familiar, según la Reserva Federal. Se espera que billones cambien de manos cada año a medida que los ancianos adinerados fallezcan y dejen sus fortunas a sus descendientes. Multimillonarios ancianos como Charles Koch, de 88 años, y Phil Knight, de 86, se están preparando actualmente para transmitir su herencia a sus hijos.

Otra razón por la que tantos multimillonarios súper jóvenes son herederos: muchos de los jóvenes magnates arquetípicos que se hicieron a sí mismos, como Bobby Murphy (35) de Snap y Mark Zuckerberg (39, Estados Unidos) de Meta, han crecido. No están siendo reemplazados. Este año, solo hay un recién llegado hecho a sí mismo entre los 25 más jóvenes: el japonés Shunsaku Sagami, de 33 años, un negociador de fusiones y adquisiciones cuya empresa M&A Research Institute Holdings utiliza inteligencia artificial para conectar con los clientes. Sus acciones se han disparado más del 800% desde que salieron a bolsa en junio de 2022, lo que lo elevó a las filas de los multimillonarios. Y hacer fortunas jóvenes no es garantía de que los empresarios puedan conservarlas. Ryan Breslow fue el multimillonario más joven que se hizo a sí mismo el año pasado, a los 28 años. Si no lo hubiera arruinado, todavía lo sería.

Casi todos estos 25 que llegaron a las filas son más ricos que el año pasado. La mayor ganancia año tras año pertenece al heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, cuya fortuna ha aumentado en 4,900 millones de dólares, seguido por Michal Strnad, que heredó y ahora dirige el productor de defensa Checoslovaco Grupo y vale 2,400 millones de dólares más que el año pasado. La mayoría de los multimillonarios más jóvenes (15, o el 60%) son de Europa. El resto son de Brasil, Corea del Sur y Hong Kong (todos herederos), o Japón y Estados Unidos (todos de fabricación propia).

Aquí están los 25 miembros más jóvenes de la lista de multimillonarios del mundo, todos ellos de 33 años o menos, clasificados de mayor a menor.

LOS PATRIMONIOS NETOS SON AL 8 DE MARZO DE 2024

*LAS FORTUNAS DE CREACIÓN PROPIA ESTÁN MARCADAS CON UN ASTERISCO.

Evan Spiegel*

Edad: 33 | Ciudadanía: EE.UU. | Fuente de riqueza: Snapchat | Valor neto: 3.1 mil millones

Spiegel abandonó Stanford para iniciar Snapchat con sus hermanos de fraternidad Bobby Murphy y Reggie Brown en 2011 y se convirtió en multimillonario a la edad de 25 años. Ahora él y Murphy, de 35 años, poseen juntos alrededor de una cuarta parte de Snap Inc. que cotiza en bolsa, lo que generó 4.6 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. Se desempeña como director ejecutivo. En 2022, pagó la deuda del préstamo estudiantil de toda la promoción de la Otis College of Art and Design, donde había tomado clases durante la escuela secundaria.

John Collison*

Edad: 33 | Ciudadanía: Irlanda | Fuente de riqueza: Stripe | Patrimonio neto: 7.2 mil millones

Nacido de padres científicos cerca de Limerick, él y su hermano Patrick, de 35 años, vendieron su primera startup (el software de gestión de eBay Auctomatic, que formaron con los hermanos Harj y Kulveer Taggar) por 5 millones de dólares en 2007, cuando John estaba en la escuela secundaria. Fue solo el comienzo para el dúo: después de que John se matriculó y luego abandonó Harvard (Patrick fue al vecino MIT), fundaron Stripe, un software de pago entre cuyos inversores se encuentran Fidelity y el fondo de desarrollo soberano de Irlanda. En 2016, una ronda de financiación que valoró al unicornio en 9.200 millones de dólares lo convirtió en el entonces multimillonario más joven del mundo, a los 26 años. Una oferta pública de adquisición de empleados en febrero valoró la empresa en 65.000 millones de dólares.

Shunsaku Sagami*

Edad: 33 | Ciudadanía: Japón | Fuente de riqueza: Corretaje de fusiones y adquisiciones | Patrimonio neto: 1.9 mil millones

Conmovido por la experiencia de su abuelo, que se vio obligado a cerrar su negocio inmobiliario porque no tenía un sucesor, Sagami, que se inició en la publicidad, lanzó M&A Research Institute Holdings en 2018. La empresa utiliza la IA para asesorar a las empresas pequeñas y de mediana escala con propietarios de edad avanzada que no tienen a nadie preparado para hacerse cargo. Se convirtió en multimillonario en abril pasado, cuando el precio de las acciones de M&A Research Institute Holdings se disparó gracias al aumento de los ingresos y al aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones en Japón.

Jonathan Kwok

Edad: 32 | Ciudadanía: Hong Kong | Fuente de riqueza: bienes raíces | Patrimonio neto: 2.4 mil millones

Él y su hermano Geoffrey, de 38 años, deben su fortuna al imperio inmobiliario familiar de Hong Kong. Después de la muerte de su padre Walter Kwok en 2018 a los 68 años, heredaron sus participaciones en Sun Hung Kai Properties, el mayor promotor inmobiliario del territorio, y Empire Group Holdings, el promotor que Walter fundó después de que una disputa familiar lo expulsara de la presidencia de SHKP. Jonathan ahora dirige Empire Group Holdings con su hermano y es el multimillonario más joven de Hong Kong.

Mark Mateschitz

Edad: 31 | Ciudadanía: Austria | Fuente de riqueza: Red Bull | Patrimonio neto: 39.6 mil millones

Heredó el 49% de Red Bull cuando su padre Dietrich Mateschitz, quien fundó la empresa en 1984, murió en 2022. Antes de la muerte de su padre, había dirigido la división orgánica de la compañía, pero renunció porque “no creo que uno deba ser tanto un empleado como un accionista de la misma empresa”, según un comunicado de ese momento. Red Bull generó 11,600 millones de dólares en ingresos el año pasado y vendió 12,100 millones de latas, suficiente para que cada persona en la tierra se animara con 1.5 bebidas energéticas.

Ben Francis*

Edad: 31 | Ciudadanía: Reino Unido | Fuente de riqueza: Gymshark | Patrimonio neto: 1.3 mil millones

Cuando era un estudiante universitario de 19 años que trabajaba como repartidor en Pizza Hut, él y su amigo Lewis Morgan iniciaron un sitio web al que llamaron Gymshark, que utilizaban para vender suplementos que habían comprado al por mayor para obtener una pequeña ganancia. Cuando hicieron la transición a coser y serigrafiar ropa deportiva en el garaje de los padres de Francis, nació su marca de ropa deportiva. Morgan transfirió su participación a la firma de capital privado General Atlantic en un acuerdo de 2020 que valoró a la compañía en 1,500 millones de dólares. Francis todavía posee el 70% de Gymshark y se desempeña como director ejecutivo.

Andy Fang*

Edad: 31 | Ciudadanía: EE.UU. | Fuente de riqueza: DoorDash | Valor neto: 1.2 mil millones

Él y su compañero de dormitorio de primer año de Stanford, Stanley Tang, se asociaron con el estudiante de MBA Tony Xu (ahora de 39 años) para lanzar DoorDash después de notar que las únicas opciones de entrega de comida a domicilio en el área eran un local chino local y Domino’s. Fundaron la empresa en 2013, cuando aún estaban en Stanford, y la hicieron pública en 2020. Actualmente, Fang dirige el equipo de ingeniería “LaunchPad” de DoorDash.

Michal Strnad

Edad: 31 | Ciudadanía: República Checa | Fuente de riqueza: armas | Valor neto: 4.4 mil millones

Su padre era propietario de un depósito de chatarra en una pequeña ciudad y comenzó renovando equipos exsoviéticos al final de la Guerra Fría. Transformó el negocio en el Grupo Checoslovaco, productor de defensa de 3,200 millones de dólares (ingresos de 2023), del que Strnad ha asumido desde entonces como propietario y director ejecutivo. En su tiempo libre, Strnad colecciona arte, coches deportivos y vehículos históricos.

Palmer Luckey*

Edad: 31 | Ciudadanía: EE.UU. | Fuente de riqueza: realidad virtual, tecnología de defensa | Patrimonio neto: 2.3 mil millones

El ingeniero de software autodidacta hizo su primera fortuna cuando lanzó la startup Oculus VR, vendiendo un casco de realidad virtual que había fabricado a los 16 años y que luego cobró a Facebook en 2014 en un acuerdo de 2 mil millones de dólares. En 2017, fundó la empresa de tecnología de defensa Anduril, que envía drones a Ucrania. Una ronda de financiación de diciembre de 2022 valoró a Anduril en 8,500 millones de dólares.

Stanley Tang*

Edad: 31 | Ciudadanía: EE.UU. | Fuente de riqueza: DoorDash | Valor neto: 1.2 mil millones

Él y su cofundador de DoorDash, Andy Fang, se reincorporan a las filas de los multimillonarios este año después de un difícil 2022, cuando las grandes pérdidas netas de la compañía hicieron que el precio de sus acciones se hundiera. DoorDash comenzó 2023 con despidos considerables y luego logró aumentar sus ingresos un 31%, a 8,600 millones de dólares, y reducir su pérdida neta en un 59%, a 558 millones de dólares, a partir de 2022. Fue suficiente para aumentar la confianza de los accionistas: las acciones de DoorDash subieron un 127% año tras año. Tang dirige la división de robótica y automatización de la empresa, DoorDash Labs.

Gustav Magnar Witzøe

Edad: 30 | Ciudadanía: Noruega | Fuente de riqueza: piscicultura | Valor neto: 4.2 mil millones

Tenía solo 19 años cuando su padre le regaló casi la mitad del gigante piscícola SalMar. Once años después, su padre continúa dirigiendo la empresa mientras Gustav se centra en inversiones en bienes raíces y nuevas empresas tecnológicas. El precio de las acciones de SalMar se ha disparado un 800% durante la última década, inflando con ello la riqueza del joven Witzøe. Ahora es la quinta persona más rica de Noruega y su mayor contribuyente, habiendo dado al gobierno NOK 292.4 millones (el equivalente a unos 29.6 millones de dólares) en 2022. SalMar, que exporta a más de 50 países, es el segundo mayor productor de salmón del mundo. La empresa afirma que produce lo suficiente para alimentar a cada noruego con una cena de pescado todas las noches.

Sophie Luise Fielmann

Edad: 29 | Ciudadanía: Alemania | Fuente de riqueza: optometría | Patrimonio neto: 2.7 mil millones

Cuando Günther Fielmann, el empresario conocido por traer gafas baratas a Alemania, murió en enero a la edad de 84 años, dejó gran parte de su fortuna a sus dos hijos, Sophie y Marc. Mientras que Marc, de 34 años, dirige Fielmann AG desde 2019, Sophie no tiene ningún papel en la empresa de gafas, pero aún posee alrededor de un tercio de sus acciones.

Leonardo María Del Vecchio

Edad: 28 | Ciudadanía: Italia | Fuente de riqueza: anteojos | Valor neto: 4,700 millones de dólares

Es el director de estrategia de EssilorLuxottica, la empresa de gafas más grande del mundo y propietario de Ray-Ban, que su padre presidió hasta su muerte en junio de 2022. Del Vecchio, su madre y sus seis medios hermanos heredaron una 12.5% de participación en el holding familiar Delfin, con sede en Luxemburgo, que posee casi un tercio de EssilorLuxottica.

Katharina Andresen

Edad: 28 | Ciudadanía: Noruega | Fuente de riqueza: inversiones | Patrimonio neto: 1,7 mil millones

Su tatarabuelo compró el productor de tabaco Tiedemanns Tobaksfabrik en 1849 y lo convirtió en un imperio familiar de cigarrillos que duró hasta que el padre de Andresen lo vendió en 2005. Ahora la familia se centra en su empresa de inversión Ferd, que se ocupa principalmente de bienes raíces y empresas nórdicas privadas, incluida la empresa de servicios petroleros Interwell y el laboratorio médico privado más grande de Noruega. Andresen y su hermana poseen cada una una participación del 42% en Ferd. Después de adquirir experiencia como observadora de la junta durante varios años, se convirtió en miembro de la junta en junio.

Alexandra Andresen

Edad: 27 | Ciudadanía: Noruega | Fuente de riqueza: inversiones | Patrimonio neto: 1.6 mil millones

Al igual que su hermana Katharina, posee una participación del 42% en la sociedad de inversión Ferd y actualmente forma parte de su consejo. Pero sus mayores pasiones son la equitación. Es propietaria del establo de cría de caballos de Oslo Andresen Dressage y ella misma montaba a caballo en competiciones (es tres veces campeona juvenil noruega de doma) hasta que los problemas de espalda relacionados con la estenosis espinal la obligaron a abandonar el ring.

Mistry Firoz

Edad: 27 | Ciudadanía: Irlanda | Fuente de riqueza: diversificada | Valor neto: 4.9 mil millones

Él y su hermano Zahan son los más ricos entre los menores de 30 años, gracias principalmente a sus participaciones del 4,6% en Tata Sons, el conglomerado indio de 150,000 millones de dólares (de ingresos) que posee 29 empresas públicas, incluidas Tata Consultancy y Tata Motors. Tata está considerando su propia IPO en los próximos meses. Él y Zahan heredaron sus participaciones durante un 2022 marcado por la tragedia familiar, cuando su padre, de 54 años, murió en un accidente automovilístico menos de tres meses después de que su abuelo, ex presidente de Tata y su mayor accionista individual, muriera en el 93 años. Su tío Shapoor Mistry posee el resto de la participación del 18.4% de la familia.

Dora Voigt de Assis

Edad: 26 | Ciudadanía: Brasil | Fuente de riqueza: Maquinaria industrial | Valor neto: 1.1 mil millones

Ella y su hermana Livia son las nietas más jóvenes de Werner Ricardo Voigt, el multimillonario cofundador del productor brasileño de equipos eléctricos WEG, fallecido en 2016. Cada una posee el 3.1% de WEG, un poco menos que el 3.9% de participación de sus primos mayores. Eduardo y Mariana. WEG exporta a más de 135 países y es uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo. Ni Dora ni Livia tienen papel en sus operaciones.

Zahan Mistry

Edad: 25 | Ciudadanía: Irlanda | Fuente de riqueza: diversificada | Valor neto: 4.9 mil millones

Al igual que su hermano Firoz, su riqueza proviene de una participación del 4.6% en el conglomerado Tata, así como de una participación del 25% en el gigante de la construcción Shapoorji Pallonji Group. Él y Firoz han asumido roles de liderazgo en el endeudado Grupo SP y han ayudado a reorganizarlo tras la muerte de su padre. Aunque él y sus hermanos son ciudadanos irlandeses, viven en Mumbai, donde tienen su sede tanto el Grupo SP como Tata.

Remi Dassault

Edad: 22 | Ciudadanía: Francia | Fuente de riqueza: heredada | Patrimonio neto: 2,500 millones de dólares

Heredó su riqueza cuando su padre murió en un accidente de helicóptero en 2021 a los 69 años. La mayor parte de su fortuna proviene de una participación estimada del 2.5% en la empresa de software francesa Dassault Systèmes y de una participación estimada del 4.1% en Dassault Aviation. Su bisabuelo, un sobreviviente del Holocausto, sentó las bases de la fortuna familiar cuando inventó una hélice de avión que los franceses utilizaron en la Primera Guerra Mundial.

Luca del Vecchio

Edad: 22 | Ciudadanía: Italia | Fuente de riqueza: anteojos | Valor neto: 4,700 millones de dólares

Es otro hermano de Del Vecchio cuya fortuna proviene de su propiedad del 12.5% en Delfin, el holding que tiene participaciones en el gigante de las gafas EssilorLuxottica, así como en la aseguradora Generali, los bancos Mediobanca y UniCredit y el promotor inmobiliario Covivio, todos con sede en en Francia o Italia. A diferencia de su medio hermano Leonardo, no tiene ningún papel en EssilorLuxottica.

Kim Jung Min

Edad: 22 | Ciudadanía: Corea del Sur | Fuente de riqueza: juegos en línea | Patrimonio neto: 1.4 mil millones

Ella y su hermana Jung-youn poseen cada una aproximadamente el 9% de la editorial surcoreana-japonesa de juegos en línea Nexon, fundada por su difunto padre Kim Jung-ju en 1994. Heredaron sus participaciones tras su muerte a los 54 años en 2022. El videojuego de rol MapleStory, lanzado en 2003, ayudó a popularizar el modelo de juego gratuito en el que los usuarios pagaban sólo por accesorios cosméticos y no esenciales para sus personajes. Ni ella ni su hermana tienen ningún rol en la empresa.

Kevin David Lehman

Edad: 21 | Ciudadanía: Alemania | Fuente de riqueza: farmacias | Patrimonio neto: 3.3 mil millones

Incluso para esta lista, su golpe de suerte llegó joven: su padre le dio su participación del 50% en la marca de farmacia líder en Alemania, dm-drogerie markt, cuando solo tenía 14 años. Ni él ni su padre están involucrados operativamente en dm, y mantienen intencionalmente un perfil bajo. La cadena de farmacias tiene más de 4,000 tiendas en toda Europa y registró ingresos de alrededor de 17,000 millones de dólares para el año fiscal 2023.

Kim Jung-youn

Edad: 20 | Ciudadanía: Corea del Sur | Fuente de riqueza: juegos en línea | Patrimonio neto: 1.4 mil millones

Ella y su hermana tienen una participación del 9% en el desarrollador de juegos Nexon, principalmente a través del holding NXC y de otro llamado Wise Kids. Esos activos, más millones en dividendos, constituyen la mayor parte de sus fortunas. Pagaron un elevado impuesto a la herencia después de la muerte de su padre en 2022 en forma de acciones de NXC que dieron al gobierno una participación del 29.3% en la empresa. Las hermanas poseen ahora el 36.7%.

Clemente Del Vecchio

Edad: 19 | Ciudadanía: Italia | Fuente de riqueza: anteojos | Valor neto: 4,700 millones de dólares

Es el tercer hermano de Del Vecchio y el cuarto heredero de una fortuna en anteojos entre el grupo de menores de 33 años. Al igual que sus hermanos, posee el 12.5% del holding Delfin, que tiene participaciones en diversas empresas, entre ellas el productor de Ray-Ban EssilorLuxottica. Los tres hermanos residen actualmente en Milán.

Livia Voigt

Edad: 19 | Ciudadanía: Brasil | Fuente de riqueza: Maquinaria industrial | Valor neto: 1.1 mil millones

Con diecinueve años hasta julio y dos meses menor que Clemente Del Vecchio, es la multimillonaria más joven del mundo. Al igual que su hermana Dora, posee el 3,1% de WEG y ha recaudado millones por dividendos. Actualmente está matriculada en la universidad y está completando cursos de psicología.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

