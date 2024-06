Conoce el cartel del Corona Capital 2024: Paul McCartney, Green Day y más

El Corona Capital presentó este jueves el cartel de su edición 13 que se realizará en el tercer fin de semana de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los rumores sobre los artistas que se presentarían comenzaron a finales de mayo y la expectativa de los fans aumentó cuando el pasado 10 de junio el festival publicó en sus redes sociales “¿Nos extrañaban?”, seguido de un video recopilatorio de la edición anterior que incluyó el anuncio de que el 15, 16 y 17 de noviembre son las fechas oficiales.

En el primer día del Corona Capital 2024 los fans podrán disfrutar de la música de Green Day, Toto, Zedd, Air Yel, Alice Phobe Lou, BadBadNotGoo, Blonde Redhead, Blü Eye, Brigitte Calls Me Baby, Cage The Elephant y más.

El sábado 17 se presentan artistas como Shawn Mendes, New Order, Melanie Martínez, Boy Harsher, Black Pumas, entre otros.

No te pierdas: ¡Paul McCartney regresa a México! Conoce aquí las fechas

El ex beattle, Paul McCartney, que además traerá de nuevo su Got Back Tour en noviembre, se presentará junto a Iggy Pop, Queens of The Stone Age, Empire of The Sun y muchos cantantes más para finalizar la edición de este año.

Despiértenos en noviembre. 💙#CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm.



Diseño: KII pic.twitter.com/ls3KZjJXp9 — Corona Capital (@CoronaCapital) June 20, 2024

Más de cincuenta bandas y cantantes se presentarán durante los tres días del festival, que desde 2010 trae a la Ciudad de México lo mejor en diversos géneros.

El Abono Acceso General tiene un costo de 4,490 pesos; el Abono Confort Pass, 6,635 pesos; y el Abono Citibanamex Plus, 8, 780 pesos. La preventa de los boletos será el próximo martes 25 de junio a partir de las 14:00 horas en la pagina de Ticketmaster.

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!