Conoce al multimillonario creador del primer robot con IA

“Figure 01, ¿puedes elegir un refrigerio saludable para mí de esa canasta?” Brett Adcock le pregunta al robot humanoide que acecha detrás de una mesa cercana. Sus opciones son una naranja y una bolsa de patatas fritas. El robot, también conocido como Figure 01: toma la naranja con manos diestras, parecidas a las humanas, y se la da a Adcock.

Luego Adcock le pregunta al robot qué color de camisa lleva. Hay una pausa de 30 segundos antes de que el robot responda, con voz lenta y profunda: “Llevas una camisa de color oscuro”. Es correcto, aunque no muy específico (su camiseta es gris oscuro).

Adcock, el fundador y director ejecutivo del fabricante de robots Figure, de 38 años, está entusiasmado con su robot, y con razón. En enero, la compañía anunció una colaboración con BMW, con el objetivo de poner a trabajar los robots de Figure en la planta de fabricación del fabricante de automóviles alemán en Spartanburg, Carolina del Sur. Seis semanas después, Figure recaudó 675 millones de dólares con una valoración de 2,600 millones de dólares de empresas como Microsoft, Nvidia, OpenAI Startup Fund y Jeff Bezos. Al mismo tiempo, Figure firmó un acuerdo de colaboración con OpenAI para desarrollar modelos de IA de próxima generación para robots humanoides.

La valoración convierte a Adcock, que posee alrededor del 50% de la empresa de Sunnyvale, California, en un nuevo multimillonario. Con su participación en Figure y las acciones de una startup anterior, su valor se estima en 1,400 millones de dólares.

La compañía tiene ambiciones similares a las de los Supersónicos: un futuro en el que cada ser humano tendrá su propio robot humanoide, o tal vez dos, “para trabajar… lavar la ropa, hacer café, cocinar la cena”. Según su fundador, esto dará grandes frutos. “Con el tiempo, este será uno de los negocios más importantes del mundo”, afirma Adcock. “El objetivo es ser un reemplazo generalizable del trabajo humano”.

El robot de primera generación de Figure, la Figura 01, mide 5 pies y 6 pulgadas de alto, pesa alrededor de 130 libras y tiene una duración de batería de dos horas. CODY PICKENS PARA FORBES

Pero antes de que algo de eso suceda, la empresa de dos años tiene una montaña de desafíos que resolver. Caminar, por ejemplo, es un trabajo en progreso, como pudo comprobar Forbes durante una visita reciente a las oficinas de Figure. Por su parte, el Figure 01 necesita unos cinco minutos de calentamiento mientras está atado a una viga superior antes de pasear por un espacio abierto en medio de las oficinas de Figure. Las cosas no salen según lo planeado. A mitad del calentamiento, el humanoide se dobla en su cadera mecánica. Su pierna derecha gira violentamente en un ángulo extraño. Después de unos minutos más y una rápida solución de software, dos empleados de Figure solucionan el problema. Le quitan la atadura y la Figure 01 comienza a caminar por sí solo, las piezas metálicas tintinean con cada paso.

Los robots han avanzado mucho en las últimas décadas. Ahora se los emplea habitualmente para ensamblar automóviles y mover cosas por los almacenes. Algunos están empezando a utilizarse para recopilar y difundir datos sobre las obras de construcción. El último giro es un aumento del interés en la creación de robots humanoides impulsados por IA que hagan muchas cosas (a diferencia de los brazos robóticos que preparan cócteles) y aprendan nuevas tareas.

Un grupo de empresas está trabajando en estas creaciones bípedas. Tesla está desarrollando uno llamado Optimus que probablemente ayudará a ensamblar automóviles. (Después de que Adcock tuiteara sobre la recaudación de fondos de Figure a finales de febrero en la plataforma de redes sociales X, el jefe de Telsa, Elon Musk, respondió: “Adelante”). Hay una empresa con sede en Oregón llamada Agility Robotics y una empresa noruega llamada 1X, que está respaldada en parte por OpenAI y recaudó 100 millones de dólares en enero. Otros incluyen Apptronik, con sede en Austin, Texas, que en marzo firmó un acuerdo con Mercedes Benz para sus robots. Cuando el gigante de los chips de inteligencia artificial, Nvidia, dio a conocer una nueva iniciativa para trabajar con los fabricantes de robots, casi todos los robots en exhibición eran humanoides.

CONOZCA AL MULTIMILLONARIO CREADOR DEL PRIMER ROBOT CON IA

La gran ventaja de un robot humanoide es obvia: el mundo en el que vivimos fue diseñado para los humanos. “Si se puede tener un robot seguro con apariencia humana que pueda trabajar junto a las personas, el mercado es simplemente excepcional”, dice Jesse Coors-Blankenship, miembro de la junta directiva de Figure, que cuenta con el respaldo de su Parkway Venture Capital. Nathalie Bauters, portavoz de BMW, afirma: “Durante los últimos dos años hemos estado investigando el uso de robots humanoides móviles en un número limitado de áreas donde los procesos son oscuros, sucios, aburridos (repetitivos) e inseguros. La aplicación con Figure puede lograr esto”.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que los robots de Figure se implementen en BMW y otros clientes potenciales? Dado que actualmente solo hay tres robots en funcionamiento en Figure, Adcock presenta un cronograma extremadamente optimista. Dice que sus robots estarán trabajando dentro de la fábrica de BMW en Spartanburg en “los próximos 12 a 18 meses, tal vez en volúmenes bajos”. Según Bauters de BMW: “En las primeras etapas tendremos un robot para evaluación técnica.”

Hacer que los robots aprendan nuevas tareas no es automático. Para enseñarle a Figure 01 a recoger esa naranja, los ingenieros, que utilizan rastreadores ópticos y cámaras de video, deben repetir la acción con el robot al menos 50 veces. Aprender varios pasos interconectados para el trabajo en una línea de montaje podría llevar bastante tiempo.

Ash Sharma, investigador de robótica de la firma de investigación de mercado Interact Analysis, con sede en el Reino Unido, espera que pasen más de cinco a seis años antes de que Figure pueda comercializar sus humanoides. Un gran problema es conseguir que el coste de fabricación de los robots sea lo suficientemente bajo como para que sean asequibles para su uso en almacenes y fábricas. Adcock no dirá cuánto gastó para producir los primeros robots de Figure, pero su objetivo es reducir los costos de producción a 50,000 dólares por robot.

Adcock tomó un camino indirecto hacia su actual objetivo ultracompetitivo. Creció como el mayor de dos hermanos en una granja de maíz y soja dirigida por sus padres, agricultores de tercera generación, en Moweaqua, Illinois, un pueblo de 1,700 personas a unas 40 millas de la capital del estado. Obtuvo una licenciatura en negocios de la Universidad de Florida antes de dirigirse a la ciudad de Nueva York, donde trabajó en un fondo de cobertura llamado Cedar Capital Partners. En 2012, él y un compañero graduado de la Universidad de Florida, Adam Goldstein, cofundaron Vettery, un mercado de empleo en línea dirigido a trabajadores de finanzas y TI. Lo vendieron al gigante de contratación Adecco Group en 2018 por 110 millones de dólares. Adcock se llevó unos 30 millones de dólares, antes de impuestos.

Luego, Goldstein y Adcock se sumergieron en el mundo de la aviación eléctrica y lanzaron una empresa de taxis aéreos eléctricos llamada Archer Aviation en 2018 a pesar de no tener experiencia en el desarrollo de hardware. Recaudaron dinero de inversores, incluido Marc Lore, que había vendido su empresa de comercio electrónico Jet.com a Walmart. Los cofundadores gastaron altos salarios en los mejores talentos. Al cabo de tres años presentó su primer prototipo de taxi aéreo biplaza. A principios de 2021, United Airlines realizó un pedido de mil millones de dólares por hasta 200 taxis aéreos de Archer que aún no habían volado y, en septiembre de ese año, Adcock y Goldstein hicieron pública a Archer Aviation a través de SPAC. Siete meses después, Adcock renunció abruptamente como codirector ejecutivo y dejó la empresa. Los ex cofundadores ya no trabajan juntos y no hablan de su relación. Un portavoz de Archer Aviation declinó hacer comentarios. Louise Bristow, ex jefa de marketing y comunicaciones de Archer Aviation, dice: “Fue una decisión de la junta directiva. Eso es realmente todo lo que puedo decir”.

Adcock tiene tendencia a exagerar. “En Archer construí cinco generaciones de aviones desde cero”, alardea. Pero construir un avión es un esfuerzo de equipo, no un asunto en solitario. Además, Archer aún no tiene cinco generaciones de aviones. También afirma que fundó y financió el laboratorio Archer Aviation eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) en la Universidad de Florida. “Yo fundé ese laboratorio”, me dice. “Financiaré una subvención personal para la escuela”. Pero, de hecho, el laboratorio fue fundado por el profesor de ingeniería aeronáutica de la Universidad de Florida, Peter Ifju, en 2021 con financiación de Archer Aviation y un exsocio de Goldman Sachs que asesoraba a Archer, dice Ifju. “Probablemente Archer nunca hubiera existido sin nosotros”, añade Ifju, explicando que su laboratorio construyó los primeros prototipos a pequeña y media escala para Archer. En respuesta, Adcock admite que es el laboratorio de Ifju y dice: “La mayor parte de la financiación provino de Archer. Cuando digo “yo”, me refiero a mí, el fundador de Archer”. También dio algo de dinero a la universidad para el laboratorio.

Para lanzar Figure, Adcock trabajó en WeWork en Palo Alto, llegando a todo tipo de personas en robótica. “Brett nos explicó: ‘Voy a hacer el draft de la NFL para talentos humanoides’”, dice John McCormick, cuya firma de capital de riesgo Tamarack Global invirtió tanto en Archer como en Figure. Hasta agosto de 2022 había contratado a ocho empleados. Ahora son hasta 90 personas, con reclutas de lugares como Boston Dynamics, Google DeepMind, Tesla y el secreto Grupo de Proyectos Especiales de Apple. ¿Qué pasa con el hecho de que nunca antes había construido un robot? Adcock dice que trabajar en Archer le enseñó sobre robótica. Los taxis aéreos de Archer “tienen baterías, motores, software integrado y sistemas de control”, afirma.

Al principio, Adcock autofinanció la empresa; no revelará cuánto aportó, pero algunas fuentes dicen que fueron unos 20 millones de dólares. (Además de su día de pago de Vettery, vendió al menos 70 millones de dólares en acciones de Archer Aviation). En marzo de 2023, Figure recaudó 70 millones de dólares de inversores en una ronda de financiación liderada por Parkway Venture Capital que incluía a Intel Capital.

Para su recaudación de fondos de 675 millones de dólares en febrero, la incansable red de contactos de Adcock ayudó. OpenAI se acercó a Figure para hablar sobre inversiones, dice Adcock, y explica que se había hecho amigo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman: “Llegué a conocer a Sam muy bien. Querían dedicarse a la robótica y vinieron y dijeron: ‘Tienen uno de los mejores equipos del mundo’”. (OpenAI no respondió a una solicitud de comentarios, pero su vicepresidente de producto, Peter Welinder, dijo: “Nosotros’ estamos lejos del progreso de Figure hasta la fecha”, en el comunicado de prensa de financiación). Adcock dice que le había enviado un correo electrónico al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y “ha sido fantástico. Nos mantenemos en contacto desde hace más de un año”. (Nvidia se negó a hacer comentarios). Coors-Blankenship, miembro de la junta directiva de Figure, agrega: “Fue Sam [Altman] quien trabajó con Brett para reunir a todas las partes”, incluido Microsoft, para la ronda de financiación de febrero.

Esos 675 millones de dólares superan lo que han recaudado los competidores de Figure. Agility Robotics, fundada en 2015, ha recaudado 180 millones de dólares hasta ahora. 1X ha recaudado 140 millones de dólares y Apptronik sólo 29 millones de dólares. Sharma, de Interact Analysis, considera que la valoración de Figure es “alucinante”, especialmente teniendo en cuenta lo temprano que se encuentra en la industria de la robótica humanoide.

Armado con todo ese dinero, Adcock todavía está contratando. A principios de abril, Figure busca contratar unos 30 empleados más, en áreas que van desde la cadena de suministro global hasta los controles de motores.

Incluso con todo el dinero del mundo, el éxito no está asegurado. Los soñadores han estado intentando crear autómatas con apariencia humana durante cientos de años: un ingeniero islámico llamado Ismail al-Jazari estaba dibujando diseños para camareros mecánicos en el año 1100; unos 700 años después llegaron (quizás poco fiables) informes de un colega alemán, el Dr. Lube, que construyó un autómata llamado Sr. Einsenbrass que podía hablar y estar de pie, impulsado por electroimanes y baterías. La tecnología del siglo XXI está a años luz de cualquiera de las dos, pero aún así podría no ser suficiente.

Con información de Jeremy Bogaisky

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

