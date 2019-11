¿Consideras que la población debe pagar el aborto mediante los impuestos de otras personas?

Por José A. Ugalde*

Proporcionar el acceso universal, sin costo, a un procedimiento de terminación del embarazo para una mujer que ejerce su libre derecho a decidir recae en los tres deberes mencionados: igualdad, libertad y vida.

Probablemente haya visiones más tenebrosas, distópicas, de un Estado malefactor, dirigido por abyectos o dementes, tiranos o fascistas que no respeten el Contrato Social y pongan primero una mal entendida concepción del gasto público por encima de la igualdad, la libertad y la vida. Este servidor opina que tales formas de gobierno, no tienen cabida en el porvenir de la civilización.

Ahora bien, la pregunta (en mi opinión) está formulada de una manera que parece estar buscando azuzar las más mezquinas reservas de sectores de la ciudadanía resentida, implicando que proporcionar estos servicios gratuitamente a las mujeres es de alguna forma robarnos de nuestros impuestos. Al margen de que esta actitud me parece una bajeza, hay que tener mucho cuidado con esas ideas de convertir los criterios del sistema de salud pública a los que usa una aseguradora (empeñada, ella sí, institucionalmente en no pagar). Si seguimos por ese camino, los instigadores de que el sistema de salud debería negarse a pagar los costos médicos de la terminación del embarazo, más temprano que tarde se pueden encontrar con que (como ejemplo) les han negado la atención médica gratuita a sus hijos que fueron arrollados por no fijarse al cruzar la calle. ¿Por qué habríamos de usar nuestros impuestos para pagar la intervención de infractores al reglamento vial?

Insisto, muy peligrosas esas ideas. Al que sugiere la guillotina para otros, cuídese de que su cuello no vaya a ser que termine también en ella.

