Constellations Brands confía en que gobierno dará ‘luz verde’ a operación en Mexicali

Constellation Brands, la multinacional que comercializa la marcas Modelo, Victoria y Corona en Estados Unidos, dijo estar confiada en que las autoridades tomarán una decisión que permita dar ‘luz verde’ a las operaciones de su planta en Mexicali, Baja California.

“Confiamos en que las autoridades, con la información que tienen tomen una decisión en función de la continuidad del proyecto”, dijo Nina Mayagoitia, vicepresidente de comunicación de Constellation Brands después de una conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia matutina que se debe de garantizar el abasto de agua de la población de Baja California antes de permitir que se construya la planta cervecera de esta empresa.

“Tenemos que conciliar, primero la salud del pueblo, no podemos dejar sin agua a la gente. Si hay otras opciones con agua para la gente y agua para la empresa, adelante, si no, no se puede. Ese es el criterio, pero se pueden las dos cosas cuando se buscan opciones”, señaló López Obrador.

El mandatario agregó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca alternativas para ver si se puede tener líquido tanto para la población como para la empresa.

La inversión que la empresa proyectó para la construcción de la planta, que inició en 2016, es de 1,400 mdd y hasta la fecha llevan invertidos 900 mdd con un avance del 70%. La producción estimada, una vez finalizada, es de 10 millones de hectolitros con capacidad de aumentarlas a 20 millones.

Sin embargo, desde el inicio de su construcción varios grupos civiles se han manifestado en contra debido al estrés hídrico que provocarían en la zona por la cantidad de agua que utilizarán para su producción y por la escasez que hay en la entidad.

Los activistas solicitaron un plebiscito que más tarde el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) resolvió que era improcedente y por lo tanto impusieron un recurso de reconsideración que también sería desechada por no tener sustento legal.

Por su parte, Mayagoitia explicó que hace un mes se llevó a cabo un foro llamado “Análisis de la situación hídrica del Valle de Mexicali” en donde participaron expertos en materia hídrica, autoridades federales, estatales de Baja California y Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien determinó que sí hay agua en Mexicali.

“Si lo vemos en el contexto del comentario de la mañana, el resultado debe de ser positivo porque el beneficio ambiental tanto económico para la región estaría a través de la mediación y el balance para los beneficios de todos”, agregó Mayagoitia.

El presidente dijo más tarde durante su participación en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que tiene que que ha haber planeación para el desarrollo de estas fábricas y cuidar el medio ambiente.

“Hablando con franqueza, que se otorguen permisos para empresas de consumo excesivo de agua en el norte, en la laguna ¿cómo? si se están perforando pozos a dos mil, a tres mil metros y se esta sacando ya agua contaminada, no se puede eso. Lo digo con toda franqueza, poner plantas para producir cerveza en el norte, ¿cerveza para exportar?. Claro que somos partidarios del libre mercado pero tiene que haber planeación para el desarrollo”, señaló esta tarde.

La compañía presentó esta mañana un plan llamado Huella Hídrica Operativa Neutra en Mexicali en donde invertirán en acciones que recuperen el agua y los volúmenes. “Al menos al mismo volumen que hacemos o poco más, si estamos pensando en ocupar 5.8 millones de metros cúbicos de agua vamos a llegar hasta recuperar, con esas acciones, hasta 6.9 millones de metros cúbicos ”, señaló Luis Julián Hernández, director de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la compañía.

Constellation Brands tiene más de 10,000 colaboradores, de los cuáles, 4,500 están en México, la compañía tiene una fábrica en Nava, Coahuila, otra en Ciudad Obregón y se encuentra construyendo la de Mexicali, Baja California con planes a concluirla en 2021. El 50% de la utilidad de Constellation Brands proviene de la división cervecera.

