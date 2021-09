Contabilizan 31 mil viviendas afectadas por inundaciones en Hidalgo; sigue evacuación

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que hasta el momento se tiene contabilizados 31 mil viviendas afectadas por la inundaciones registradas en Hidalgo.

“Estamos todavía en el momento de evaluación. Ayer tuvimos una acción preventiva en el centro de Tula, hubo evacuación de las personas para prever cualquier accidente ante posible desbordamiento de río de Tula, afortunadamente no fue así. Estamos en momento de evaluación”, dijo la funcionaria.

En la conferencia presidencial matutina desde Palacio Nacional, mencionó que actualmente se tienen a 250 personas en refugios temporales, quienes van y vienen en el transcurso del día, ya que acuden a su trabajo o a visitar a familiares y amigos.

Al ser cuestionada sobre el porqué se inundó el Hospital General del IMSS en Tula, lo que dejó 17 muertos, Velázquez Alzúa respondió que esto se debió a que el nosocomio se quedó incomunicado y que la lluvia inundó el lugar en 15 minutos.

“Lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos, porque no pudimos comunicarnos de lo que estaba sucediendo. Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada de lunes para amanecer el martes, hubiera sido mayor la afectación. Sí hubo evacuación, pero en el hospital hubo incomunicación y la lluvia fue súbita, la inundación fue en 10 o 15 minutos, fue mucha lluvia”, dijo.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, comentó que, con base a un censo rápido que se hizo en el estado, hasta el momento hay 35 mil damnificados, 2,500 inmuebles afectados, 17 fallecidos y 5 puentes dañados en el estado.

También informó que en Tula hay 911 efectivos de la dependencia que encabeza, 62 vehículos, 4 helicópteros, 35 elementos para dar alimentación, 8 embarcaciones de Fuerzas Especiales para hacer evacuaciones y 30 integrantes de Sanidad.

