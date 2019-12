COP 25: Alerta máxima

Ajusta tu vida diaria: Colecta el agua que se desperdicia al calibrar la regadera; usa el agua fría para lavar, para el inodoro, si vas a la estética exige que no la tiren; cierra las llaves en el gimnasio mientras te rasuras o te peinas; repara las fugas en casa y reporta las que veas en las calles.

Actitud ambientalmente responsable: No tires la basura en la calle, no la avientes por la ventana del carro, organiza tu bolsa para no andar dejando “cositas” por todos lados, manda a checar su mail a quienes veas haciéndolo.