AMLO nos mintió sobre legalidad de la consulta del aeropuerto: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana exhortó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a que dé un “anuncio racional” ante los resultados de la consulta realizada los días previos en la que siete de cada diez participantes dijeron que se deben suspender las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco y trasladarlas a la base militar de Santa Lucía.

“Hacemos votos para que ese anuncio y las decisiones que del mismo deriven abonen a la confianza y a la concordia de los mexicanos”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente la Coparmex. Que no sea un paso al abismo”.

October 29, 2018

En conferencia de prensa, el líder de la patronal dijo que el “anuncio que está llamado a hacer” López Obrador este lunes 29 de octubre marcará su presidencia.

Asimismo, refirió que si las decisiones que López Obrador tome a partir de que tome posesión como presidente en funciones el 1 de diciembre “se toman en contra de la racionalidad” y el beneficio del país, cualquier empresario “se lo pensará no una, sino dos veces”, a la hora de invertir.

De Hoyos pidió a la sociedad no adelantar vísperas ya que cualquier anuncio que el presidente electo haga antes del primero de diciembre no será un acto de gobierno pues hay leyes claras para promover consultas ciudadanas con resultados vinculantes, no como la consulta popular que se llevó a cabo del 26 al 28 de octubre.

De Hoyos dijo que la organización empresarial no hará más un recuento de las fallas de la consulta ni de su falta de sustento legal. Sin embargo, dijo que, en apego al marco legal, cuidará que no se violente el estado de derecho en base a decisiones tomadas irregularmente.

Sobre la consulta, De Hoyos insistió en que el resultado “es producto de un proceso que carece de legitimidad y validez estadística”.

Sobre los efectos en la economía, De Hoyos dijo que “cada peso que se pierde” es del ahorro de los trabajadores, lo mismo que cada punto que las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, tienen un responsable, y es el presidente electo.

En este sentido, en los mercados internacionales el peso tuvo una caída, a las pocas horas del anuncio de lo resultados de la consulta por parte de la Fundación Rosenblueth, de casi 2%.

Si bien De Hoyos no dijo literalmente si López Obrador cumplió la promesa de acudir al empresariado previo a la entrega de los resultados de la encuesta, donde participaron supuestamente más de 1 millón de personas, sí advirtió que “espero que no se prendan fuegos para que no los andemos apagando”.

Sobre los dichos del presidente electo de que los contratistas del actual proyecto en Texcoco trabajen en Santa Lucía, el directivo dijo que no se pueden trasladar los contratos, pues tienen que someterse a procesos legales. “Si el caso infortunado de (se haga) otra obra es claro que la asignación tendrá que llevarse a cabo en apego a la ley. No son fichas de dominó”.

Asimismo, dijo que si el proyecto en Texcoco se interrumpe, “el que pierde es México y el primero que pierde es el gobierno porque tendrá que pagar los platos rotos”.

De Hoyos arremetió contra AMLO al decir que como candidato a la presidencia acudió a Coparmex y dijo que la consulta para decidir si se cancelaba el NAIM en Texcoco sería realizada en apego a la ley. “Nos mintió”, dijo De Hoyos. “Ahí está la grabación textual.

Finalmente, De Hoyos dijo que los abogados evaluarán las rutas legales para que prive el estado de derecho, pero dijo que no pueden anticipar qué medidas se tomarán ya que los actos “que serían contra la ley no se han cometido y esperamos que no se cometan”.