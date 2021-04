Córdova critica ‘ping-pong’ con el TEPJF en caso Salgado

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reprochó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) peloteara el caso del rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio en lugar de secundar las sanciones que interpuso el árbitro.

Durante un foro organizado por la Fundación Colombia 2050, Córdova señaló que las decisiones que tomó el instituto fueron adecuadas al precepto establecido en las leyes para quien no entrega reportes de gasto de precampañas.

Ante el anuncio que realizaron Salgado Macedonio y Morena sobre la nueva impugnación, Córdova Villalobos previó que éste se pueda resolver favorablemente para el guerrerense.

“Lo que debió haber hecho el Tribunal es que, el Tribunal tiene facultad de control de parcialidad, y pudo haber declarado que era anticonstitucional el precepto.

“Lo que pasa es que ese precepto, es un precepto específico para el caso de que no entregues informes. Entonces yo no sé para qué hicimos este juego de ping pong, lo digo con mucha franqueza. Después de la primera el Tribunal debía haber dicho, era correcta, no era correcta”.

Córdova Villalobos adelantó que este jueves tendrá una reunión con los magistrados del TEPJF a fin de tener una mejor comunicación sobre los alcances que impuso el Instituto electoral a Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“Bueno, yo mañana me reúno con los amigos del Tribunal, creo que hay que tener mucha comunicación ahora”, afirmó.

Más temprano, ante las críticas y presiones políticas que ha recibido el INE, Lorenzo Córdova afirmó que no se confrontaría con ninguna autoridad o candidato ya que su deber es velar por la equidad en la contienda.

