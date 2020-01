Coronavirus sigue cobrando víctimas: suman 26 muertos y 881 casos

Las autoridades chinas de salud confirmaron este viernes el fallecimiento de una persona a causa del brote de coronavirus, con lo que aumentó a 26 la cifra de muertos y a 881 casos el número de contagios confirmados, mientras el gobierno busca contener su propagación al comienzo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Según la Comisión Nacional de Salud, una de las cuatro personas infectadas con el coronavirus (2019-nC0V) en la provincia nororiental china de Heilongjiang murió el jueves, mientras 51 nuevos casos fueron confirmados hasta la tarde del viernes, informó la televisión estatal china CGTN.

El brote de neumonía por una nueva cepa de coronavirus se ha propagado a 29 de las 31 regiones a nivel provincial del país, mientras que el virus se ha extendido a otros países de Asia y América del Norte, lo que generó preocupaciones sobre una posible pandemia mundial.

Varias provincias y municipios del país, incluidos Beijing y Shanghai, han declarado el nivel más alto de emergencia de salud pública por la rápida propagación del brote de coronavirus, entrega el control de las medidas de respuesta al Consejo de Estado, el gabinete de China, destacó South China Morning Post.

Unas ocho ciudades de la provincia central de Hubei impusieron limitaciones en el servicio de transporte para evitar la propagación del virus más allá de sus fronteras, entre ellas Wuhan, Huanggang, Ezhou, Chibi, Xiantao, Qianjiang, Zhijiang y Lichuan, como consecuencia de la primera muerte confirmada en los alrededores del perímetro de Wuhan.

En esa ciudad, de 11 millones de personas en el centro de China, donde se detectó por primera vez el virus, las autoridades suspendieron la salida de aviones y trenes con destino a otros lugares. También interrumpieron los servicios de autobuses, trenes subterráneos y otros transportes públicos.

En China, millones de personas comenzaron a desplazarse a sus lugares de origen y otros destinos este viernes, primer día de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

En las estaciones de trenes y los aeropuertos del país asiático se están aplicando estrictas medidas de control, incluso la detección de la temperatura de los pasajeros.

Las autoridades chinas cancelaron diversos eventos como las celebraciones del Año Nuevo Lunar en templos y otros sitios. También cerró sus puertas el Museo del Palacio de Beijing, entre otros puntos de interés turístico.

