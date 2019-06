Creador del USB cuenta por qué el mayor defecto de su diseño fue sólo una necesidad

A 23 años después de la aparición del Universal Serial Bus (USB), Ajay Bhatt, quien encabezó el equipo de Intel en la invención del estándar, finalmente responde a la pregunta que ha molestado a los usuarios durante décadas: ¿por qué no hacer que los cables sean utilizables en ambos sentidos?

Es probable que usemos cables USB todos los días, pero aún así siempre luchamos por insertarlos la primera vez. Y de ahi, la afirmación, “la mayor molestia [del USB] es la reversibilidad”, admite Bhatt a NPR. La falla, sin embargo, es un mal necesario.

Bhatt revela que hacer que el USB sea reversible o crearlo como un conector redondo significaría duplicar el costo, ya que requeriría el doble de cables y circuitos. Quizás ésta es la razón por la que los cargadores ‘Lightning’ de Apple son comparativamente caros.

Optar por mantener los precios bajos resultó ser una decisión inteligente.

La no reversibilidad del USB, incluso ha sido objeto de ocurrentes memes en la web.

Can't they make these work no matter which way you plug them in? pic.twitter.com/FCaiFWKMq8

— George Takei (@GeorgeTakei) August 15, 2014