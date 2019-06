Crece la lucha global de One Free Press Coalition por la libertad de prensa

La Coalición por una Prensa Libre (One Free Press Coalition), un grupo unido de editores preeminentes, que utilizan su alcance global y sus plataformas sociales para destacar a los periodistas atacados alrededor del mundo, emitió hoy la cuarta lista mensual de los «10 más urgentes», conformada por periodistas cuyas libertades de prensa se están suprimiendo o cuyos casos buscan justicia.

Jamal Khashoggi, el columnista asesinado de The Washington Post, permanece en la cima de la lista después de una investigación criminal independiente de los Estados Unidos, al igual que la periodista tanzana, independiente, Azory Gwanda, quien ha estado desaparecida por más de 17 meses.

Publicado esta mañana por todos los miembros de la Coalición y en OneFreePressCoalition.com, la cuarta lista de los «10 más urgentes» incluye los siguientes casos, clasificados en orden de urgencia:

Azory Gwanda , una periodista independiente que trabaja en la zona rural de Tanzania, ha estado desaparecida desde el 21 de noviembre de 2017 luego de haber investigado misteriosos asesinatos en su comunidad. El gobierno de Tanzania aún no ha iniciado una investigación creíble sobre su caso. Continúa en la cima del listado por segundo año consecutivo.

Jamal Khashoggi , el columnista del Washington Post que fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, aún no ha visto una investigación criminal independiente de la ONU, a pesar de los hallazgos de la CIA que apuntan a la participación del príncipe heredero de la corona saudita. Subió en esta edición al segundo escaño, luego de este descubrimiento.

Aasif Sultan , un reportero de Kashmir Narrator, de la India, fue arrestado por cargos «antiestatales» en agosto de 2018 y ha sido interrogado repetidamente por la policía, exigiendo que revele sus fuentes. Ha sufrido de problemas de salud en prisión. Escaló de la séptima a la tercera posición, esta año.

Claudia Duque , una periodista colombiana local ha estado sujeta a secuestros, vigilancia ilegal y tortura psicológica durante décadas. Varios oficiales de servicios de seguridad de alto rango han sido nombrados en el caso, pero ninguno ha cumplido un día en prisión. Su caso ha ido tomando fuerza y las injusticias se han hecho cada vez más grandes. Avanzó un lugar con respecto al año pasado.

Miguel Mora y Lucía Pineda , el director de la estación y la directora de noticias de 100% Noticias en Nicaragua, han estado recluidos durante más de cinco meses bajo cargos de «incitación al odio y la violencia», y mientras que tras las rejas se les ha negado el acceso a sus abogados. Descienden dos posiciones en la lista.

Truong Duy Nhat , un bloguero de Radio Free Asia (RFA), financiado por el Congreso de los Estados Unidos, desapareció en enero en Bangkok, donde había solicitado el estatus de refugiado. El bloguero vietnamita se encuentra actualmente recluido y sin cargos en un centro de detención en Hanoi. Es uno de los recién llegados a esta lista de denuncia por libertad.

Sevinc Osmanqizi , ha sido objeto de hostigamiento e intento de extorsión por parte de un canal de noticias pro gobierno de Azerbaiyán, Real TV, en represalia por sus informes políticos, lo que la obligó a vivir en el exilio en los EU.

Abderrahmane Weddady y Cheikh Ould Jiddou , han estado tras las rejas desde marzo, después de haber sido acusados ​​de difundir noticias falsas debido a sus informes sobre la corrupción en Mauritania.

Seyoum Tsehaye , fue arrestado después de que el gobierno prohibiera a la prensa privada en 2001, en respuesta a las críticas al presidente Isaias Afwerki. Las autoridades de Eritrea nunca han explicado su paradero, salud o estado legal. Debuta en la lista de este año.

Mina Karamitrou , una reportera de la policía para la edición griega de CNN, fue el blanco de un dispositivo explosivo improvisado detonado debajo de su automóvil en mayo de 2019. Nadie resultó herido en la explosión, pero hasta fines de mayo no se han realizado arrestos.

La lucha continúa

La lista del mes pasado incluyó a dos periodistas de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que fueron detenidos en Myanmar en diciembre de 2017. Los dos reporteros fueron liberados el 7 de mayo, luego de pasar 18 meses en prisión.

«Proteger las libertades de la prensa y los derechos fundamentales de los periodistas en todo el mundo es una prioridad, y algo por lo que la Coalición nunca dejará de luchar», dijo Randall Lane, Director de Contenido de Forbes. «Todos los días nos sentimos inspirados para ver el flujo de apoyo a esta importante causa mundial, y a medida que sigamos creciendo, nuestra voz colectiva no pasará desapercibida».

La Coalición por una Prensa Libre ha crecido significativamente desde su creación, y ahora cuenta con 33 miembros internacionales destacados, entre ellos: América Economía, AP, Bloomberg, The Boston Globe, BuzzFeed, CNN, The Financial Times, Forbes, HuffPost, Quartz, Reuters, TIME, TV Azteca, The Washington Post y Yahoo News, entre otros.

