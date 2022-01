Créditos Infonavit en VSM no serán afectados al 7.36%… pero sí al 4.99%

En +Dinero de Forbes México recientemente te explicamos la razón por la que cada año los créditos Infonavit para compra de vivienda suben y suben hasta hacer una deuda impagable para muchos mexicanos.

En esencia, esto es lo que pasa:

En México existen cerca de 3.7 millones créditos Infonavit denominados en veces salarios mínimos (VSM). En este tipo de financiamiento, la deuda total y la mensualidad de los acreditados aumenta con el ajuste del salario mínimo o de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —dependiendo cuál resulte menor — y ese incremento tiene lugar cada primero de enero.

A partir del primer día del 2022 el salario mínimo tuvo un aumento del 22% con respecto a su valor en 2021. Por otra parte, la variación de la Unidad de Medida y Actualización fue de 7.36% comparado con 2021. Su nuevo valor (diario) anunciado la primera semana de enero es de $96.22 pesos y entrará en vigor desde el 1 de febrero de 2022.

Entre ambos valores, 7.36% de incremento a la UMA y 22% al salario mínimo, se utilizaría el de menor valor, o sea el 7.36%, para aumentar la mensualidad de una hipoteca en VSM.

Por lo tanto, a partir del segundo mes del año, la deuda de un acreditado que debía un millón de pesos al Infonavit (hasta el 31 de diciembre de 2021) subiría a un millón 73 mil 600 pesos. ¡De locura!, ¿no?

Peero, se acaba de anunciar un cambio para evitar eso

No obstante, el pasado 19 de enero el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció mediante un comunicado de prensa que el pago mensual de los créditos vigentes ante la institución no será afectado por el incremento de 22% al salario mínimo, ni por el aumento de 7.3% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2022.

Lo anterior debido a que se aprobó un mecanismo de ajuste para este año a través del cual se aplicará un incremento de 4.99% a las mensualidades y saldos de los financiamientos originados en VSM, evitando así la repercusión de la inflación sobre este.

“Dicho mecanismo, aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria 861 del Consejo de Administración del 19 de enero de 2022, permitirá actualizar la tasa con respecto al promedio de los incrementos observados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años. En este sentido, los créditos vigentes denominados en VSM sólo registrarán un incremento de 4.99% y no de 7.36% y 22%, conforme a los aumentos acordados en los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)”, indica el comunicado.

¿Y eso qué significa?

En pocas palabras, si el mismo acreditado debía un millón de pesos a Infonavit el 31 de diciembre de 2021, ya no verá cómo sube su deuda el primero de febrero a un millón 73 mil 600 pesos…sino que “solo” aumentará a un millón 49,900 pesos.

¿Ahora comprendes? Son 23,700 pesos menos, pero sigue siendo una cantidad de dinero considerable.

El instituto de vivienda cuenta en la actualidad con el programa Responsabilidad Compartida, el cual permite convertir los créditos denominados en VSM a pesos, con lo que la mensualidad hipotecaria deja de registrar incrementos anuales. Asimismo, anunció que en mayo lanzará un programa que permitirá, a todos los acreditados que así lo deseen, convertir a pesos los financiamientos tasados en VSM.

¡Ojo! Si tienes dudas de tu caso en particular, recuerda que NO DEBES PAGAR A ALGUIEN PARA QUE TE AYUDE A SABER ESA INFORMACIÓN, PUES SOLO TE ARRIESGAS A SER VÍCTIMA DE UN FRAUDE. Para conocer el saldo del crédito y la mensualidad a pagar, las y los acreditados deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit, llamar a Infonatel (800-008-3900) o acudir a su Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

Ahora bien, en entrevista con +Dinero de Forbes México, Fernando Soto-Hay, director de Tu Hipoteca Fácil y especialista en el sector hipotecario, señaló que si bien se redujo el porcentaje de aumento en la mensualidad y en la deuda de millones de mexicanos, este no deja de ser un incremento que genera un daño patrimonial importante a las personas.

“La reestructura de todos los créditos denominados en VSM a pesos sin duda es una muy buena noticia, eso indica que el Infonavit por fin detendrá la brutal pesadilla de millones de familias que han visto incrementarse sus deudas o simplemente no reducir sus deudas durante muchísimos años de estar pagando sus créditos hipotecarios y eso ha sido sumamente dañino para el proceso de formación de clases medias en México. Me parece que es algo muy positivo y aplaudo ese anuncio ante una problemática en la que he insistido por más de 15 años. Es importantísimo que se tomen acciones de fondo para resolverla”, señaló.

