Creel pide a Morena escuchar a la oposición en reforma sobre Ejército en seguridad

Luego de que senadores de Morena regresaron a comisiones el dictamen que amplía a 2028 la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pidió al partido mayoritario tomar en cuenta a la oposición en las modificaciones que se le hagan a la reforma constitucional.

“¿Qué es lo que me parece? Que se abre un espacio de diálogo; ahora lo que yo esperaría es que ese diálogo fuera productivo y se escuchara a la oposición, pero no solamente de escuchar en una conversación, que se tomaran las propuestas de la oposición, porque lo que no es correcto es dejar de un lado toda la policía civil que debe de estar al resguardo de la seguridad pública”, dijo el panista.

Lee: Morena retira dictamen sobre las Fuerzas Armadas; no alcanzaba los votos

El político, quien fue secretario de Gobernación de 2000 a 2005, aclaró que la labor de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, mientras que la de la policía es salvaguardar la seguridad pública.

Antes de iniciar la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, Creel comentó que todos tienen derecho de persuadir, pero no a chantajear. Ello, al referirse a las reuniones que mantuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con senadores del PRI.

“Yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer su labor de persuasión, no de chantaje, no de amenaza, de persuasión. Nosotros hicimos lo propio, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos una posición política y tenemos todo nuestro derecho de hablar con nuestras contrapartes y hacerles ver nuestro punto de vista. Yo creo que eso es perfectamente entendible y legal. Lo que no es correcto es si hubo chantaje”, afirmó el legislador.

Por ello, pidió que en caso de que sí haya habido amenazas, quienes las padecieron “tengan el valor” de denunciar, pues la democracia no funciona ni con chantajes ni amenazas, menos si vienen del gobierno.

“La democracia no funciona con amenazas, no funciona con chantajes y menos viniendo del poder. Entonces, si las hubo, yo sí convoco a las legisladoras y los legisladores a que den un paso al frente y denuncien, y denuncien y que nos hagan saber públicamente quién los amenazó y en qué términos lo hizo, y si no, pues que ya no lo digan”, enfatizó Creel.

