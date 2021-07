Crónica | ‘Nunca imaginé que me tocaría la vacuna este año’

Gabriela Campos Fernández, de 33 años, vecina de la colonia Roma Sur, nunca imaginó que este mes recibiría su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en la Ciudad de México.

La joven creía que su inmunización, si bien le iba, sería hasta el año siguiente.

“Nunca me lo imaginé, vuelvo atrás y justo hace un año apenas se hablaba de la vacuna como un necesidad urgente. Hoy estoy aquí, lista para recibirla, estoy contenta”, dijo.

“En un momento me resigné a la inmunidad de rebaño, generar anticuerpos, algo así. También pensé en ir a Estados Unidos, pero son 50 mil o 70 mil pesos y ¿de dónde?”, narró a Forbes México.

Como ella, miles de adultos de entre 30 y 39 años acudieron a distintas sedes que el gobierno capitalino dispuso para la jornada de vacunación contra el coronavirus en cinco alcaldías.

Hasta el momento, en la capital del país se han aplicado alrededor de 5 millones 810 mil 244 vacunas, según las autoridades sanitarias federales.

Gabriela llegó a las 8:30 de la mañana a las puertas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hace un año, en una etapa de las más difíciles que trajo consigo la pandemia de Covid-19, este lugar era un desfile interminable de ambulancias, de dolor que se vivía en silencio.

De personas que con urgencia llegaban con tíos, abuelos, padres, hermanos que luchaban por respirar y que se quedaban con el último aliento a las puertas de las salas de Triage respiratorio.

Adulta mayor muere afuera del Triage respiratorio en Centro Médico Nacional. Foto: Gerardo Luna/ Notimex.

De un cortejo fúnebre perpetuo donde familiares de personas fallecidas por el coronavirus peregrinaban entre funerarias y carrozas apostadas en los alrededores del Centro Médico Nacional o el Hospital General de México buscando un espacio para dejar ir a sus difuntos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta el día de ayer en México han muerto 233 mil 689 personas por Covid-19; mientras, se registraron 2 millones 541 mil 873 casos confirmados.

Funerarias frente al COVID-19. Foto: Paola Hidalgo / Notimex

A más de un año de distancia, hoy el panorama cambió por completo. La fila para que los millenials fueran inoculados le daba vuelta al Siglo XXI; desde Avenida Cuauhtémoc hasta Doctor Jiménez pasando por Doctor Márquez.

Las platicas también eran otras, desde cuál es la vacuna más eficaz hasta si se realizarían los ejercicios de activación física con canciones de Kabah o Magneto.

A diferencia de la sede de la Biblioteca Vasconcelos donde la jornada transcurrió amenizada por música y ejercicios físicos, en el Centro de Convenciones del Siglo XXI todo fue en silencio.

“Aún hay gente que se muere adentro, quizá por eso no pongan música; yo no lo haría”, dijo Cecilia, de 62 años, quien esperaba a su hijo afuera del hospital.

“‘Vuela, vuela, no te hace falta Covid’. Si ponen una de Magneto me cae que sí la bailo y dejo que me exhiban en Tik-Tok o Facebook”, advirtió Saúl quien aguardaba en la fila.

Ejercicios físicos mientras esperan vacuna. Foto: Reuters / Edgard Garrido

A diferencia de otros sectores de edad que ya han sido vacunados con anterioridad, la de los treintañeros es pintoresca.

“Debemos ser la generación que más tatuajes tiene por todos lados”, comentó Fernando a su amigo, quienes veían salir a hombres y mujeres con algodón en brazo, cubierto de tinta.

Cubrebocas alusivos a Star Wars, playeras de Jurassic Park, ET El Extraterrestre, Los Súper Campeones y Dragon Ball hacen innegable la estampa que está presente: la de los nacidos a finales de los años 80, la de la cultura pop, que se desborda.

Unos más elaborados que otros en su vestimenta, bromean sobre la oportunidad de ligue que abre la vacunación.

“Me bañé y aunque pensé venirme en pants, elegí los jeans pues quien quita y ligo con alguien mientras espero”, señaló un joven de 32 años quien, irónicamente, prefirió no dar su nombre.

Sobre Avenida Cuauhtémoc desfilan los ubers, y en la acera esperan o arriban decenas de jóvenes con celular en mano.

“Está increíble esto, son las 9:00 de la mañana y el Uber está híper dinámico, vivo en la Condesa y este viaje me salió en 135 pesos, cuando es de 40”, comentó Rubén quien acompañado de su pareja y su mascota Cash aguarda en la fila.

Recién vacunados esperan sus viajes en Uber. Foto: Emmanuel Carrillo.

“Hubiera preferido que me tocara la dosis de Sputnik o Moderna, que es de una dosis, he escuchado sobre su efectividad sobre otras variantes, no sé si la Delta, pero me hubiera dado más confianza”, comentó Miguel Covarrubias.

Para esta semana, el gobierno dispuso que la dosis de la vacuna sería la del laboratorio AstraZeneca.

“La Astra me daba miedo porque justo a principios de año se hablaba mucho de los trombos u otros problemas asociados, pero estoy convencido que la vacuna sirve”, señaló Miguel.

Su hermano, Carlos Covarrubias se convenció hasta ayer de aplicarse la dosis. Es tanta la información sobre por qué es prematuro aplicarse la vacuna, explica, que le llevo mucho tiempo convencerse.

No obstante, un viaje en puerta a España también jugó un papel central en su decisión.

“Hoy me enteré que expedirán un comprobante oficial sobre vacunados para viajar al extranjero, un pasaporte Covid-19, no quiero contratiempos en mi viaje y por eso me la aplico, pero hay muchas cosas que uno lee en Google que lo hacen dudar, pero aquí estoy”, expuso Carlos.

La meta que se impuso el gobierno de Claudia Sheinbaum en vacunación para esta semana es de un millón 44 mil dosis; es decir, 208 mil diarias en promedio para adultos de 30 a 39 años en Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco y personas de 40 a 49 años en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Segundas dosis en adultos de 50 a 59 años, en Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena Contreras e Iztapalapa.

“Creo que hasta el momento el gobierno lo ha hecho bien, y mira que no soy fan de López Obrador, sé que hay otros problemas en el sector salud que deben verse y criticarse, pero hoy yo me voy a vacunar y eso es una proeza en México”, dijo Luis Cerda, quien recuerda haber perdido a su tío por COVID-19 en agosto del año pasado mientras llenaba sus datos de registro vestido con una playera negra de King Crimson.

Foto: EFE.

