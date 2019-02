Cuauhtémoc Blanco denuncia a Graco Ramírez por delincuencia organizada

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a su antecesor Graco Ramírez por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

“Ya lo he dicho, no vamos a permitir que le hagan daño a Morelos; no se vale lo que hicieron el exgobernador y su familia. Dejó en quiebra al estado. Voy a recibir amenazas y ataques, pero no lo voy a permitir más. Voy a seguir dando la cara por la gente por la ciudad”, dijo el gobernador de Morelos.

De acuerdo con Gerardo Becerra, asesor anticorrupción del gobierno de Morelos, explicó que se trata de una denuncia de hechos y corresponde a la autoridad determinar si otras personas pueden estar involucradas y si se cometieron más delitos.

“Principalmente tiene que ver con actos de compra-venta de bienes inmuebles en la ciudad de Cuernavaca; estamos hablando de dos propiedades en un inicio, pero estamos investigando otras y seremos coadyuvantes en esta denuncia para que se llegue a la verdad histórica”, dijo Becerra.

