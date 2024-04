Darle seguridad a México ‘no es un asunto de mano dura’: Claudia Sheinbaum

Darle seguridad a México “no es un asunto de mano dura”, afirmó este jueves Claudia Sheinbaum durante un mitin en Zacatecas, uno de los estados con mayor violencia en el país.

“Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México. Y no es un asunto de mano dura, no, no nos confundamos porque el autoritarismo no lleva a ningún lado más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo”, dijo la candidata presidencial de Morena en la ciudad de Loreto.

Claudia Sheinbaum aseguró que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los homicidios cayeron 50% y los delitos de alto impacto 60%.

La candidata argumentó que lo hizo “con más programas para los jóvenes”, como la atención a las adicciones, y “con mucha coordinación” con otros estados, el Gobierno federal, las fiscalías y el Poder Judicial.

“Es un asunto de justicia, de que haya justicia social y también que funcione el sistema de justicia en nuestro país. Por eso, queremos también que mejore el Poder Judicial en México, porque los jueces a veces liberan delincuentes”, indicó Claudia Sheinbaum.

Te recomendamos: Gobierno de AMLO es el ‘asesino serial’ del medio ambiente, acusa Xóchitl Gálvez

Claudia Sheinbaum visitó Zacatecas, estado que afronta una ola de violencia del crimen organizado con 41 masacres, 40 casos de tortura y 37 asesinatos de mujeres con crueldad extrema documentados en 2023 por la organización civil Causa en Común.

La entidad alberga al municipio más inseguro del país, Fresnillo, donde más del 96% de los habitantes perciben inseguridad, según el Inegi.

La exjefa de Gobierno capitalina hizo eco de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que la mejor forma de combatir la violencia es “atender las causas”.

“No es que estemos peor que en el 2018 (cuando asumió López Obrador), se ha avanzado en todo el país, pero falta más. Cuando fui jefa de Gobierno en la Ciudad me decían: ‘No, es que como usted es mujer, no va a poder con la seguridad’. Pues les voy a decir una cosa, las mujeres también pueden”, manifestó Claudia Sheinbaum.

La principal rival de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, comenzó el 1 de marzo su campaña presidencial en Fresnillo, donde denunció que el sexenio de López Obrador es el “más violento de la historia” con más de 180,000 asesinatos.

Claudia Sheinbaum lidera los sondeos rumbo a las elecciones del 2 de junio, cuando más de 97 millones de votantes están llamados a renovar más de 20,000 cargos.

Con información de EFE

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información