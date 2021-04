David Monreal dice que fue roce involuntario el tocamiento a una candidata de Morena

David Monreal Ávila, candidato a gobernador por Morena en Zacatecas, afirmó que fue un roce involuntario el realizado el tocamiento a Rocío Moreno, candidata por eso partido político a la alcaldía de Juchipila.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió y no hay nada, por eso quise hablar”, dijo el político zacatecano en una entrevista realizada en Grupo Fórmula, un día después de que se mostró un video donde se ve al exfuncionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tocar de forma indebida a la candidata morenista.

“Una mentira muchas veces daña mucho, así como he sido objeto de ataques y en las campañas se utiliza la guerra sucia”, declaró el excoordinador de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Lee: David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena

El candidato de Morena dijo que “la magia de la tecnología” puede emplearse para crear imágenes erróneas, como las mostradas a través de Twitter donde denuncian que hizo tocamientos a Rocío Moreno, cuando caminaban rumbo a un mitin político.

“Yo soy un feminista, un luchador por el derecho de las mujeres. Ahí están mis antecedentes y siempre he defendido a las mujeres”, manifestó David Monreal Ávila.

“El video, luego los manipulan, no es un debate. Yo simplemente digo que es una mentira y que una mentira repetida mil veces mancha y lastima”, agregó el hermano de Ricardo Monreal Ávila, senador de la República por Morena.

Rocío Moreno, candidata por Morena a la alcaldía de Juchipila, afirmó que nunca le ha faltado el respeto David Moreral Ávila.

No te pierdas: A David Monreal lo que le da fortaleza es Morena: Claudia Anaya

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, declaró.

“Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La Cuarta Transformación llegará a Juchipila”, expresó la candidata a través de sus redes sociales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado