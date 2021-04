A David Monreal lo que le da fortaleza es Morena: Claudia Anaya

La candidata de la alianza Va por México para el gobierno de Zacatecas, Claudia Anaya, acepta que su contrincante David Monreal, de Morena, encabeza las preferencias electorales, pues asegura que él lleva “muchos años de campaña”.

“He visto que en las encuestas él tiene una ligera tendencia superior a mí y esto indica que tengo que esforzarme mucho más en la campaña. Tengo que hacer un trabajo doble, porque él trae muchos años en la campaña; esta es su tercera vez que es candidato a gobernador por Zacatecas, y en mí caso es la primera vez, y obviamente los niveles de conocimiento son distintos”, dijo en entrevista.

Pese a que Monreal lleva ventaja, la candidata de la alianza del PRI-PAN-PRD comentó que él no es su principal contrincante, sino es Morena. Ejemplificó al decir que si él fuera candidato de otro partido, los números que ahora tiene, serían distintos.

“Es la marca Morena, porque David no es lo mismo que Morena. Tú mides a David con otro partido, los números no son iguales. A David lo que le da la fortaleza es el partido. Creo que la marca Morena es el principal contendiente”, señaló a Forbes México.

Zacatecas ha sido bastión del PRI, aunque en dos ocasiones tuvo alternancia, pues el PRD gobernó la entidad: de 1998 a 2004 estuvo Ricardo Monreal, hermano del actual candidato David Monreal, y de 2004 a 2010 estuvo Amalia García.

¿Cómo serás su campaña por la pandemia?

Una campaña muy cuidadosa. Nosotros haremos convocatoria exclusivamente a los sectores y organizaciones que forman parte de la estructura para tener eventos controlados para que no se desborde los eventos. Serán eventos simbólicos en cada uno de los municipios. Se privilegiará la comunicación a través de las plataformas digitales.

Será candidata por la alianza, pero es militante del PRI ¿A cuál PRI representa?

Represento a las personas. Cada vez que voy a un cargo de elección popular, uno es el representante popular, no es representante de los partidos. Quienes son los representantes de los partidos son los presidentes de los comités nacionales. He dedicado mi vida al trabajo con la gente.

Su contrincante es David Monreal lleva ventaja en las preferencias electorales ¿Qué le dice esto a usted?

He visto que en las encuestas él tiene una ligera tendencia superior a mí y esto indica que tengo que esforzarme mucho más en la campaña. Tengo que hacer un trabajo doble, porque él trae muchos años en la campaña; esta es su tercera vez que es candidato a gobernador por Zacatecas, y en mí caso es la primera vez, y obviamente los niveles de conocimiento son distintos.

¿Su principal contrincante es David Monreal, los Monreal o el presidente Andrés Manuel?

Es la marca Morena, porque David no es lo mismo que Morena. Tú mides a David con otro partido, los números no son iguales. A David lo que le da la fortaleza es el partido, pero David no representa los principios básicos del partido; los fundadores históricos del partido se han deslindado de él como candidato. Creo que es la marca Morena es el principal contendiente.

Las críticas a la alianza Va por México es que se haya unido el PRI con el PAN, porque son dos partidos que son opuestos ¿cómo luchar contra esto?

Quien critica esta alianza son quienes, también, no habían participado juntos, que eran adversarios históricos, como Morena con el PVEM o Morena con Nueva Alianza que van en una coalición. Si van a criticar la singularidad de una coalición electoral de partidos que tienen principios distintos, creo que las dos alianzas son igualmente criticables. Las alianzas se conforman por las cosas que coinciden, no por las cosas que se distinguen.

Usted es senadora con licencia, pero estuvo más de dos años en el Senado ¿qué hizo en ese tiempo en la Cámara alta?

Soy la senadora productiva del país. Soy la legisladora con más iniciativas presentadas. Me fui del Senado con la frente en alto y el deber cumplido. Más de 340 iniciativas, muchas de ellas aprobadas, y participé en todos los debates.

De ganar, ¿cómo será la relación con Andrés Manuel López Obrador?

De respeto y de trabajo. En la política estamos no para estar paliando entre nosotros, estamos para construir acuerdos en común. Si la lógica de la política es la destrucción, entonces no tiene un sentido el acuerdo que habla de esta polis, esta comunión entre las personas.

¿Tiene coincidencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

Sí, erradicar la corrupción siempre he presentado iniciativas que tiene que ver con la erradicación de la corrupción. En mi trayectoria siempre me he desarrollado de una manera honorable, digna, responsable.

¿Coincide con el presidente con que la corrupción se barre de arriba para abajo?

La corrupción se tiene que erradicar desde todos los niveles, con buenas prácticas y de manera transversal e interinstitucional. Sobre todo, no dejando los casos impunes.

¿Cuáles son los principales temas en su agenda?

Los temas de derechos humanos son transversales; es decir la política pública de género, de inclusión, de los jóvenes, adultos mayores. Corren en los diferentes ejes temáticos: educación, salud, campo. Tenemos que fortalecer los ejes temáticos sectoriales, pero también de manera transversal que cubran y protejan a la población que ha sufrido de mayor discriminación.

Tras la pandemia, uno de los principales temas es la inversión ¿Cómo la impulsará?

Con dos mecanismos: certeza jurídica, decirles a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros que las inversiones que se hagan Zacatecas serán respetados y jurídicamente sostenidas (…), y los incentivos, en Zacatecas implementaremos inventivos para la inversión, porque cada vez que un empresa se instala en Zacatecas alrededor se genera varias cadenas de proveeduría que nos ayuda a detonar el desarrollo.

