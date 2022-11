De haber llegado antes a la Presidencia, hubiera evitado muchas tragedias: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de haber llegado en 2006 a la Presidencia de la República hubiera evitado las numerosas tragedias que ha vivido México en los últimos años, como la guerra contra la delincuencia organizada o la brecha de desigualdad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que si su movimiento hubiera superado el supuesto fraude electoral de 2006, México viviría otra realidad pues en el afán de legitimar a gobernantes, se sometió al país a la violencia y presión económica.

“No llegué antes por el fraude electoral, hubiéramos evitado muchas tragedias, el país estaría muchísimo mejor, imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero para buscar legitimidad y quedar bien con los vecinos. Eso mismo hizo Salinas, buscar legitimarze en el extranjero, también eso está de moda”, señaló.

“No somos autoritarios, sólo nos gusta llamar las cosas por su nombre, hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía. ¿Cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros, a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal fustigó a sus críticos como el escritor Juan Villoro, quienes han arremetido contra sus acciones de gobierno como el uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, pintando a un país bajo la sombra militarista.

“El militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte, entonces todo porque él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara, en una de esas le dan el Príncipe de Asturias, pero no, y va ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta”, señaló.

