De la distracción digital a los resultados digitales

Por Carlos Millán*

La digitalización es una fuerza de cambio disruptivo para las organizaciones, y ciertamente vale la pena el estar al tanto de como las nuevas tecnologías están revolucionando los procesos en diferentes industrias. El desafío, sin embargo, es que las discusiones alrededor de este tema influyen en la forma en que las organizaciones piensan acerca de lo digital—y no necesariamente de una manera constructiva.

Es fácil que las organizaciones se distraigan con los “objetos” de la transformación digital. De tal manera que se olvidan de formular estrategias enfocadas en el desarrollo de los fundamentos e inadvertidamente se pierden los resultados que anhelan.

Viendo a la digitalización como la respuesta amplia a múltiples retos de negocio. Asumiendo que implantar un objeto digital, tal como un bot, en alguna tarea aislada del proceso compra-a-pago conlleva una transformación efectiva del proceso punta-a-punta. O, estando tan concentrados en lo digital, que se apresuran en digitalizar un proceso sin asegurarse antes que cuentan con datos correctos y completos y procesos estándares y eficientes.

Ante la falta de estrategias focalizadas en el desarrollo de fundamentos, se crea una dinámica de ineficiencia, desperdiciando las inversiones en digitalización, perdiendo la oportunidad de acercarse a un modelo de operaciones inteligentes.

Si bien no hay duda de que lo digital puede ayudar significativamente a mejorar los costos, la visibilidad, la eficiencia, el cumplimiento y el control del proceso de punta-a-punta, estos resultados no provienen solo de lo digital. La digitalización es un medio para un fin—no un fin en sí mismo. Debemos entenderlo como el “cómo” no el “por qué” de la transformación del proceso de compras.

Las organizaciones no deberían preguntarse qué tecnología implantar. Eso debe venir después. En cambio, deben preguntarse qué resultados de negocio quieren lograr. El enfoque en resultados de negocio es clave para impulsar un cambio sostenible y escalable.

Comenzar con el fin en mente

Una mentalidad de enfoque en resultados de negocio significa centrarse primero en lo que se desea lograr, y trabajar desde allí, para realizar inversiones en tecnologías y capacidades digitales. Es pensar en cómo planear un viaje comenzando por el destino. Preguntándose, “¿A dónde quiero llegar?”.

Por supuesto, este destino puede verse diferente en cada organización. Sin embargo, hay varios resultados de negocio en que las organizaciones de compras se enfocan en sus transformaciones. Incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa—mejorar la captura de datos para enriquecer el análisis de la información, mejorar los procesos para reducir el tiempo del ciclo, aprovechar las herramientas cognitivas para maximizar el uso de los recursos y fortalecer la preparación de la organización para mantenerse a la vanguardia del cambio.

Uno de los descubrimientos que hemos realizado a través de diferentes investigaciones en Accenture, es que la parte más importante de la transformación digital del proceso de compras tiene poco que ver con la tecnología digital en sí. Se trata de cómo comienza el proceso de transformación.

Empujando al siguiente nivel

Un enfoque ágil y medible—enfocado en resultados de negocio, puede ofrecer pequeños pero continuos éxitos. Siendo una forma efectiva de iniciar. Pero hay que ser cuidadoso al balancear la continuidad de los éxitos con la profundidad de la transformación, ya que, en última instancia, las áreas de compras deben considerar “hacer ruido” y obtener con lo digital resultados de negocio disruptivos más allá del ahorro en costos con el establecimiento de fundamentos sólidos que permitan la escalabilidad y sostenibilidad de los resultados.

*Director de Operaciones en Accenture México.

