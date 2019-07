‘Declaraciones de Urzúa son arrogantes y carecen de lealtad’: Monreal

Notimex.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su extrañeza con lo que llamó “activismo post renuncia” del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo cual es arrogante, incongruente y falto de lealtad.

Las mujeres y los hombres que se dedican a la actividad pública deben tener tres características fundamentales: prudencia, lealtad y no quebrar la confianza.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reiteró que la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público fue tardía, ya que él conocía el plan de cambio de régimen que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el decir que no está de acuerdo debió haber sido desde la campaña.

Resaltó que Urzúa Macías sabía desde siempre los compromisos como el de detener la construcción del aeropuerto en Texcoco y edificar la refinería de Dos Bocas, y si no estaba de acuerdo, ni siquiera hubiera aceptado ser titular de Hacienda, y que su reciente activismo en los medios de comunicación advierte en el exfuncionario una actitud arrogante, incongruente y de falta a la lealtad.

“Cuando uno no está en desacuerdo con la dirección del gobierno, de una empresa o de la familia lo que tiene uno que hacer es retirarse calladamente y decir no estoy de acuerdo como estas llevando las cosas; pero te dejo que continúes, no te torpedeo, no te obstaculizo, no te denuncio, no te provoco crisis”, señaló.

“¿Qué propósito tiene estar socavando al gobierno y a la confianza que se le depositó, cuál es el interés, cuál es el propósito de lo que busca?”, cuestionó.

Monreal Ávila también dijo que nadie merece ser descalificado por sus preferencias religiosas, como lo ha hecho el exsecretario de Hacienda contra Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Urzúa alega “actitudes religiosas y cercanía con asociaciones religiosas de Alfonso Romo, eso no viene al caso, aunque sea del Opus Dei, y aunque sea de la Vela Perpetua, o de los adoradores de María, no tiene que ver nada con su desempeño profesional, y nadie debe merecer descalificación por su preferencia religiosa”, aseveró el legislador.

“Lo que me extraña bastante es su activismo post renuncia, ni siquiera como secretario de Hacienda tenía tanto activismo en los medios de comunicación. Ahora se ha desatado un activismo, que desde mi punto de vista, advierte también no solo una actitud arrogante sino incongruente y faltas a la lealtad”.

Al preguntarle si se pudiera actuar legalmente contra el exsecretario de Hacienda en el sentido de que pudiera estar difamando a Alfonso Romo y al presidente con esas declaraciones, el legislador evitó hablar del tema, y aclaró que sus señalamientos son desde el punto de vista de un servidor público, que lleva 40 años en esa función y que también ha sido un opositor duro.

Por ello, sostuvo que él siempre trata de no demoler la confianza y de actuar con lealtad, por lo que reiteró que “el hombre o mujer tiene que actuar con prudencia, con lealtad, lealtad a la familia, a la amistad, lealtad al equipo, sin que esto implique contubernio, ni complicidad, es lealtad a los principios.

Señaló que le da tristeza ver cómo el exsecretario de Hacienda está sirviendo de instrumento para socavar al presidente y deteriorar la imagen del gobierno.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfatizó, es el más legitimado de la historia del país, y externó su confianza en la lucha que hace el mandatario contra todo tipo de intereses, y que los que continúan con él es porque participan de buena fe y resistirán la coyuntura.

“Al final vamos a salir adelante y por eso los que participamos de buena fe en la construcción de este nuevo régimen sentimos que no todos resisten esta coyuntura, no todos resisten bombardeos de afuera para cambiar al régimen, para hacer un cambio profundo, y me da mucha tristeza que se conviertan en adversarios, oportunistas de la noche a la mañana. Pero, pues, allá ellos, ¿no?”

Respecto a si el presidente deberá rectificar en los funcionarios de alto nivel de su gabinete, señaló que es una facultad exclusiva del Ejecutivo federal, y que es un tema en el que él no se quisiera involucrarse. Recordó que hace 20 días declaró que el gabinete no acompañaba al Presidente, y provocó que muchos no estuvieran de acuerdo, y que muchos se rasgaran las vestiduras.

“Yo dije que el gabinete no acompañaba al presidente, que le faltaba el acompañamiento de muchos miembros de su gabinete, pues ahora está este tema, cómo puedes estar con él si no estás de acuerdo con sus planes, por qué esperarse tanto, es más, no debió haber aceptado el cargo si así pensaba, porque todos sabíamos lo que iba a hacer el presidente y votamos por su plan de gobierno, ahora hay que refrendarle la confianza al presidente de la República. Tenemos que hacerlo”.

