Saltan orden judicial y reinician obras del tramo 5 del Tren Maya

La Secretaría de Gobernación determinó reiniciar las obras de construcción del tramo 5 sur del Tren Maya a pesar de que un tribunal de Mérida tiene suspendida la obra por la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Así lo informó Javier May, director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien recordó que la obra había sido catalogada como de seguridad nacional.

De acuerdo con el funcionario, el reinicio de las obras se amparan bajo el decreto presidencial emitido a finales del año pasado, con el cual todas las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal son catalogadas de seguridad nacional.

Con ello, las dependencias deben agilizar los permisos para que dichas construcciones se ejecuten, sin necesidad de esperar los tiempos burocráticos.

Lee también: En el Tren Maya no se impondrán intereses particulares; vamos a otras instancias: AMLO

“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria. En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, dijo May tras participar en la ceremonia luctuosa de Benito Juárez en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si las obras del Tren Maya violan las suspensiones dictadas por un juez federal, el funcionario lo rechazó y señaló que son la Segob y la Secretaría de Seguridad Pública las que se responsabilizan por la obra.

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, comentó.

May sostuvo que Fonatur, entidad encargada de la construcción del Tren Maya, ya entregó la MIA del proyecto y que solo es cuestión de días para que levante la suspensión a la obra.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado