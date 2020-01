Departamento de la Felicidad, el próximo reto organizacional

Por Raciel Sosa*

Considero que contar con un departamento de la felicidad en las empresas representa el próximo gran reto organizacional. Es algo que muchas organizaciones no tenían en el “radar”; es decir, no estaba en la ecuación de lo que una empresa tenía que cuidar: crear un entorno feliz en el lugar de trabajo. En el siglo pasado se pensaba que el trabajo no tenía nada que ver con la felicidad, no se visualizaba la felicidad como un ingrediente de la ecuación laboral. Al contrario, hoy es un factor muy importante; de hecho, inclusive hay algunos países, y México va para allá, donde va a ser un métrico.

La importancia de esta área en las empresas surge cuando se dieron cuenta de que el síndrome burnout podía poner en riesgo, inclusive, la vida de los seres humanos; de ahí que esta nueva área se centre en que los empleados disfruten de la vida y no la padezcan.

¿En qué consiste este departamento en una organización?

El Departamento de la Felicidad en una organización es responsable de definir los parámetros de felicidad; por ejemplo, la calidad de la relación entre los colaboradores, así como con sus jefes. También está a cargo de medirlo y, finalmente, de implantar iniciativas, prácticas y procesos que lo hagan sustentable en un entorno organizacional, y todo ello se mide mediante encuestas de clima organizacional.

La Escala de Likert

Existen actualmente encuestas de felicidad y diferentes metodologías para ello. Por ejemplo, hay empresas donde los empleados entran en la mañana y marcan en una tablet su estado de ánimo en base a la elección entre 5 “caritas”. Una de ellas muestra una gran sonrisa, otra una sonrisa menor, otra neutral, otra muestra tristeza y otra un gran enojo … A esto se le llama la Escala de Likert. Ya cuando termina la jornada laboral, los empleados realizan la misma encuesta, lo cual permite saber si salieron igual que como entraron o no.

Las encuestas de clima miden una secuencia; es como una secuencia de fotos de donde las organizaciones pueden obtener información muy valiosa, inclusive, acerca de las tendencias en este sentido. Si se refleja, por ejemplo, que el día más feliz del mes entre los empleados fue uno en concreto, se pueden analizan las causas, qué fue lo que pasó concretamente ese día. O, al contrario, caras de enojo que pueden estar ligadas a malos jefes o, tal vez, gente tóxica en el trabajo.

¿Por qué las empresas debería de tener un Departamento de la Felicidad?

A priori, por un tema meramente humanitario. Porque como líderes dentro de una organización, queremos la gente venga feliz al centro de trabajo, que esté contenta y proveer de lo necesario para que la gente lo disfrute; es decir, el mero hecho de disfrutar la experiencia laboral es un motivador importante

Por crear y mantener un buen clima organizacional. Que la gente sea feliz la hace más productiva. Existen muchas investigaciones que llegan a la misma conclusión, la gente feliz desempeña mejor su trabajo, y tiene mayor capacidad de vincularse con sus clientes. Porque ya hay métricos en diferente países donde si una organización no crea un ambiente organizacional sano puede, eventualmente, no recibir una certificación, o puede recibir una carga impositiva adicional.

Países como EEUU, Inglaterra, Suecia, Suiza y Alemania, entre otros, son los países que más le han apostado a esta dinámica; son los primeros que empezaron a preocuparse por el balance de vida y trabajo en sus colaboradores. En este sentido, diría que México se encuentra por arriba de la media; no está adelantado en esta materia pero tampoco atrasado, y ya están las iniciativas legales para llevar a cabo esto de manera contundente.

En conclusión, se trata de un tema de vanguardia, las empresas que empiecen a trabajar en ello desde ahora van a ir un paso adelante respecto a las demás, es ya una tendencia.

