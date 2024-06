Desaparecen las dudas a la izquierda y empresarios ven aún más confianza y certeza en Claudia Sheinbaum

Hasta Claudio X. González Laporte, a quien le ha tocado convivir con el neoliberalismo y cruzar el puente a los gobiernos de izquierda desde la cúpula empresarial, salió con confianza y certidumbre. Pero esa fue la tónica vertida por los capitanes de las grandes empresas y empresarias, luego que oyeron un agresivo plan de gobierno de Claudia Sheimbaum Pardo para mover a la economía mexicana.

Como a ese estilo dejado por la 4T, la presidenta electa de México llegó en un vehículo utilitario, que era conducido por su chófer, sin algún aparato llamativo de seguridad y escoltas.

Eso rompió con las Suburbans y Tahoe y equipos de seguridad, que llevaron a más de 300 empresarios y empresarias al primer discurso de la científica y la mujer que tomará las riendas del país a partir del 1 de octubre de 2024.

Después de su triunfo y la victoria aplastante de Morena, que tendrá el control para hacer cambios constitucionales desde el Congreso de la Unión, surgieron dudas por parte de los inversionistas, quienes alentados por el miedo y la incertidumbre provocaron una depreciación en el tipo de cambio y llevaron a niveles récord los bonos gubernamentales a 30 años.

Todo eso ocupó la agenda de la presidenta electa, quien ahora le tocó lanzar las primeras señales de lo que será su mandato, de la continuidad en el manejo de las finanzas públicas y que, por cierto, no gozará de una reforma fiscal, aquella que ha sido clamada por los analistas y expertos. Claudia Sheimbaum Pardo convenció a un empresariado, que a pesar de los miedos a los pensamientos de la izquierda, le ha ido bien y lo han dejado hacer negocios y continuará inyectando su capital y confianza en México.

“¿Cuál fue el entendimiento con el presidente López Obrador? Facilitación y que nos dejaran trabajar, hoy al sector empresarial nos ha ido bien, hay preocupaciones y retos, pero no ningún un lugar en el mundo que no los tenga”, reveló Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ese organismo que en 2006 trabajó para que no llegará el primer gobierno de izquierda al poder en México, “haiga sido como haiga sido”. En menos de 6 años ya les tocó recibir en reuniones multitudinarias a políticos emergidos de las filas de izquierda. Hoy, más que amigos trabajan y dialogan para mover a la economía mexicana.

“(Los empresarios y empresarias) escucharon a la virtual presidenta electa”, dice el organizador de la fiesta, que comenzó a eso de las 10:30 de la mañana entre aplausos, saludos y el primer abrazo dado a Claudia Sheimbaum por parte de Claudio X. Gónzalez Laporte, ese empresario que creó de la mano con otros de los suyos la célebre frase “AMLO es un peligro para México” en 2006. Ese eslogan ya no tiene eco en este México y en las mentes de los capitanes de las empresas. Hoy, quizá, gritan “es un honor estar con Obrador”.

Y más cuando, Francisco Cervantes Díaz dijo que los empresarios liberaron una bolsa adicional de 42 mil millones de dólares para invertir en México en los siguientes meses.

Sin avisarle a Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, la iniciativa privada informó a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México las intenciones de inversión de las empresas TransCanada, Enel, Femsa, Iberdrola y Termium.

“Nos ganó la emoción y apenas vamos a comunicar a Economía”, aceptó el presidente del CCE, quien recuerda que la reunión con la virtual presidenta electa de México generó una confianza, comunicación y buena relación.

“Claudia Sheimbaum ofreció confianza y certidumbre necesarias para que haya mucha inversión, pero señaló que tiene que ser una inversión incluyente y que cuide el medio ambiente”, apuntó Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark.

“Yo creo que fue una muy buena y clara reunión”, expresó el empresario, quien desde las cúpulas empresariales ha trabajado con los gobiernos del PRI, PAN y ahora, con Morena.

“Yo creo es un muy buen arranque y es obvio que en los hechos todos debemos hacer de nuestra parte para que México crezca”, añadió Don Claudio, quien fue casi uno de los últimos en irse, porque se reunió por más de una hora con Juan Ramón de la Fuente, vocero de Transición de Claudia Sheimbaum.

Lee: Sheinbaum puede ser una muy buena presidenta: Claudio X. González Laporte

“Ella tiene una gran oportunidad de ser una muy buena presidenta y todos tenemos que contribuir a ello”, manifestó Claudio X. González Laporte.

Claudia Sheimbaum salió convenciendo a los empresarios más rudos, dejando así como este 19 de junio de 2024, una fecha que será recordada por convencer a las cúpulas empresariales, cuyos altos mandos son ocupados por hombres.

La presidenta de México

“(El mensaje de Claudia Sheimbaum fue) muy constructivo, comparte la preocupación de crear confianza y prosperidad”, declaró Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Administración de Nemak.

El discurso sí ayuda importantemente a fortalecer la confianza, dijo el expresidente de Alfa, una de las 10 empresas que componen al Grupo Monterrey. También otros capitanes del Grupo Monterrey, que viajaron a ver a la futura presidenta, fueron Álvaro Fernández Garza, presidente del consejo de Administración de Alfa, Adrián Sada Cueva, presidente de Vitro, así como Juan Ignacio Garza Herrera, director general Xignux. Todos se fueron sin hablar.

“Para México y todo Latinoamérica tener por primera vez a una mujer como presidenta es algo extraordinario y festejamos eso mucho”, manifestó Máximo Vedoya, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Agustín Coppel Luken, presidente del Consejo de Administración de Grupo Coppel, recordó que están contentos de que haya ganado una mujer la presidencia.

Es algo extraordinario el que llegue al poder una mujer, ya que era algo que se buscaba, comentó Marcos Martínez, presidente del Consejo de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

Lee: Sheinbaum anuncia la creación de un Plan Nacional de Energía

“El mensaje de Claudia Sheimbaum da mucha certeza, ánimo y certidumbre, así como estamos contentos de que presente sus planes y hay que dejarla a que llegue el 1 de octubre para que comience a gobernar”, puntualizó Eugenio Madero, CEO Rassini.

Sheinbaum, tras 200 años de que la silla presidencial fuera ocupada por sólo hombres, llega al poder. Haciendo honor aquellas mujeres ilustres de la historia mexicana. A aquellas que velaron y que incluso dieron su vida por México. Hoy, Claudia Sheinbaum, no sólo es la primera mujer presidenta, no sólo fue electa como nadie en la historia nacional, hoy se llevó la confianza del empresariado neoliberal.

El voto de confianza de los empresarios

Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, apuntó que Claudia Sheimbaum tiene el votó de confianza del país, así como debe de contar con el voto de confianza de los empresarios, porque sin inversión no pasa nada.

Claudia Janez, presidenta de de ConMéxico, expresó que está iniciando una gran relación con sector privado y felicito muchísimo a Claudia Sheimbaum, así como hoy es un honor tenerla como la primera mujer presidenta. “Tiene el 100 por ciento de confianza del empresariado mexicano”.

Edgardo Cantú Delgado, presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de Vector Casa de Bolsa, señaló que Claudia Sheimbaum mostró una presentación muy bien estructurada de los planes y la continuidad y dio un mensaje que da certidumbre y en ese sentido es muy positivo.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México mostró una buena propuesta de planes de gobierno que implementará y una puerta abierta para pulirlos y trabajarlo.

“Hoy se marcó la ruta correcta y la disposición al diálogo, hay particularidades que siguen quedando con respuestas inconclusas”.

Da la seguridad y la garantía de los negocios, una continuidad de muchas cosas que se están haciendo bien y el diálogo abierto con todos los sectores del país.

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que el discurso de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México “da mucha confianza”, ánimo y seguridad.

El boxeo es un deporte muy importante para México , para la sociedad y los inicios de la juventud. El boxeo saca a los niños de las calles y les da una proyección, dijo.

Los proyectos de Claudia Sheinbaum

Adal Ortiz Ávalos, candidato a presidente de la Coparmex Ciudad de México, celebró la visión de Claudia Sheinbaum, ya que sabe que la conversión digital “es el camino para aumentar ingresos y disminuir costos”.

“Yo me concentro justo en esa visión técnica y de digitalización en varios procesos en el gobierno federal. Y celebró la creación de la Agencia de Transformación Digital porque va a ser una fuente de prosperidad, de innovación y de competitividad”, señaló Ortiz Ávalos.

“Que se tenga esa visión a nivel nacional, de no quedarse atrás en la innovación y en la implementación de nuevas tecnologías, es una muy buena noticia. Mi Copamermex Ciudad de México va a ser un ejemplo de que sí se puede y se debe hacer ahora desde la sociedad civil”, mencionó.

Hay partes interesantes en el tema de inversión de infraestructura ferroviaria y movimiento carga por ferrocarril para aprovechar el nearshoring, Óscar Augusto del Cueto Cuevas, presidente de Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC).

“Es un buen mensaje que alienta a la inversión y atrae al nearshoring”, añadió.

Emilio Cadena, director General de Prodensa, añadió que el crecimiento compartido y prosperidad son propuestas muy alineadas a lo que quiere la industria manufacturera.

“Creo que la mayoría de los empresarios es lo que queremos precisamente, no solo lo que pasa en una empresa, sino en el resto del país Me encanta la claridad como explica sus planes y acciones de gobierno, la puntualidad y específico de los planes”.

“Si ejecuta los planes, México puede estar en un gran lugar en este momento de coyuntura que tememos de reubicación de las cadenas de valor”, detalló Emilio Cadena.

Lee: Estos perfiles suenan para ser parte del gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum

Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México, guardó silencio, no dió un comentario al mensaje dado por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México ante más de 300 empresarios reunidos en el hotel Presidente Intercontinental. Usó su mano para decir que cerraba la boca.

Tampoco dieron un posicionamiento al discurso de la próxima primera mujer presidenta de México, José Carlos Azcárraga, Director General de Grupo Posadas, Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, y Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo.

Otros invitados fueron ex presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, como Juan Pablo Castañón, quién ha estado activo con sus negocios del sector agrícola e impulsando desde la calle un nuevo partido, así como Gerardo Gutiérrez Candiani, quien ha mantenido un perfil bajo y alejado del accionar de los organismos cúpula.

Pareciera que Sheinbaum tiene todas las herramientas a su disposición para construir un país fuerte y que sea resiliente a los movimientos internos y externos. A partir de octubre próximo y durante los siguientes seis años no queda nada más que trabajar en equipo.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias