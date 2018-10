Desaprovechan Inteligencia Artificial retailers mexicanos: especialista

Por Oscar González Escárcega*

Los retailers que no incorporen las nuevas tecnologías a su negocio, específicamente la Inteligencia Artificial (IA) y el machine learning, o peor aún, que no sepan en qué utilizarlas, están condenados a desaparecer, dijo en entrevista Hod Lipson, profesor de Ingeniería Mecánica y Ciencia de Datos en la Universidad de Columbia en Nueva York y ponente de Singularity University.

Lipson comentó que las posibilidades de estas tecnologías son infinitas, pero que muchos retailers no se han dado cuenta de ello y, por lo tanto, deben adoptar una visión innovadora, disruptiva, tecnológica y sustentable para crear soluciones y mejores prácticas.

“La mayoría de ellos comete el error de solo pensar en la IA para crear más eficiencias, haciendo lo mismo que han hecho siempre un poco más eficientemente, y aunque eso no es del todo negativo, lo verdaderamente valioso son las nuevas tecnologías aplicadas con un enfoque disruptivo”, aseguró Hod Lipson.

Lo valioso, aseguró el experto, es usar las nuevas tecnologías para transformar la experiencia de compra de la gente. “El machine learning, la IA y toda la data de los clientes, se deben utilizar para esto, para captar más compradores multigeneracionales, más oportunidades de compra y nuevos mercados”.

El experto puso como ejemplo a Amazon Go, que como se sabe, es una tienda en donde no hay cajas registradoras, no hay filas ni dependientes; los clientes sólo introducen a su carrito de compras (que se maneja de forma autónoma), lo que desean adquirir y las cámaras instaladas ahí entienden lo que esta haciendo la persona, hacen un escaneo de los productos que retiran de los estantes y listo; al salir de la tienda Amazon envía el recibo de lo adquirido y previamente IA artificial Hod Lipson es la implementación de vehículos autónomos al retail, “pero no solo para que los retailers piensen en disminuir costos o hacer más eficiente su cadena de suministros, sino para que exploren todas las ventajas que podrían sacar de estos, como también ya lo hace Amazon”.

En el marco del Retail Day, organizado hace unos días por GS1 México y Deloitte, Hod Lipson insistió en que aquellos que no vean y apliquen estas oportunidades están fuera, “y me temo que muchos retailers no lo han entendido, y me doy cuenta por las preguntas que me hacen sobre cómo usar la inteligencia artificial y el machine learning pero solo para mejorar sus inventarios o su cadena de suministros, no me preguntan qué más pueden hacer”.

Lipson aseguró que otra idea falsa que tienen los retailers sobre estas nuevas tecnologías es que de inmediato verán crecimientos exponenciales y “eso no es así. Creen que es instantáneo y al no ver resultados —de hoy para hoy— se decepcionan y hasta las abandonan”.

Y añadió: “Pienso que los retailers tienen que hacer experimentos, nadie tiene la fórmula final y no hay una receta exacta, Google por ejemplo, está haciendo en este momento más de 2000 mil experimentos diferentes para lanzar nuevos productos y aplicaciones; estoy sorprendido que los retailers no estén experimentando con este tipo de tecnologías ya”, concluyó Lipson.

Hod Lipson llamó a los retailers del país a no tener miedo de la IA, previendo que llegue el proceso de singularidad, que será cuando las máquinas tomen conciencia de sí mismas e invitó a aprovechar las ventajas de conectividad que el país ya tiene en beneficio de ellos y de los consumidores.

*El autor es periodista de negocios.