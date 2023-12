‘Deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, que inició con 11 vuelos nacionales.

El mandatario confió en que continúe la “transformación” y reiteró que una vez que terminé su sexenio como presidente se jubilará, pues dijo que no se debe apostar por los “jefes máximos”, en referencia al expresidente Plutarco Elías Calles y al Maximato.

“Deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio. Que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar ser los jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques. No. Ya se cumple un periodo. Yo ya terminó mi ciclo y me voy a jubilar. Me retiro por completo, ya ayude con muchos más mujeres y hombres”, mencionó el mandatario.

Acompañado de su gabinete y de empresarios como Carlos Slim y Daniel Chávez, recordó que está por concluirse la construcción del Tren Maya, la cual la calificó como el “proyecto más importante en el mundo”.

Dijo que queda de manifiesto que la inversión pública es fundamental para el desarrollo, porque se generan empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva la economía.

Mientras, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, de la Sedena, explicó que el aeropuerto de Tulum fue edificado con pleno respeto al entorno ecológico y arqueológico establecido por normas nacionales e internacionales.

Agregó que cuenta con una pista de 3,700 metros de longitud de concreto hidráulico: “La mayor y mejor equipada en la península y la segunda más grande de su tipo en el país, después de las pistas generales de Santa Lucía”.

También señaló que el aeropuerto de Tulum tiene tres plataformas: una para aviación comercial, con 13 posiciones para aeronaves; otra para aviación general, con 28 posiciones, y una mas parar la base aérea militar para aeronaves de diversas características.

Señaló que además el aeropuerto cuenta con un edificio de 75 mil metros cuadrados distribuido en cuatro niveles y una longitud de 430 metros, el cual tendrá capacidad para atender 5.5 millones de pasajeros anuales.

“En conjunto con los aeropuertos de Chetumal y el de Palenque, el aeropuerto de Tulum impulsará la red de conectividad aérea del sureste del país facilitando el acceso al sur de la Riviera Maya con grandes atractivos naturales, fomentando el turismo y el desarrollo de la infraestructura para su atención, mejorando la economía de la comunidades cercanas”, dijo.

