¿Despedido de una empresa de tecnología? Cómo tus habilidades harán que te contraten en otro lugar

A pesar de los recientes despidos en empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon, Salesforce y Meta, los buscadores de empleo no deben asumir que este patrón continuará fuera de la industria tecnológica.

Según Rucha Vankudre, economista sénior de Lightcast, una firma laboral y de análisis, muchas empresas de tecnología contrataron durante la pandemia para mantenerse al día con la demanda de los consumidores de herramientas digitales en entretenimiento, compras, educación y trabajo.

A medida que la vida y el trabajo vuelven a los patrones de gasto y comportamiento anteriores a la pandemia, las empresas están reduciendo la plantilla en consecuencia y liberando recursos para buscar nuevas oportunidades comerciales que quedaron en suspenso o surgieron durante la pandemia. En resumen, con respecto a los despidos, Vankudre dice: “Esto parece realmente un nicho (para la industria tecnológica) en este momento”.

Aprovechar las habilidades interpersonales en la búsqueda de empleo

Lo que los buscadores de empleo deben asumir es que con los despidos viene la competencia en el mercado laboral y para sobresalir deben ser estratégicos.

En lugar de buscar otro trabajo en una empresa de tecnología, los candidatos deben mirar más allá de la industria de la tecnología, donde pueden encontrar un salario más alto y un equilibrio entre la vida laboral y personal. Los candidatos también deben venderse de manera proactiva en su búsqueda de empleo y aprovechar sus habilidades blandas transferibles.

Las habilidades blandas como la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la ética del valor son altamente transferibles entre industrias y, a menudo, pueden ser la diferencia entre recibir entrevistas y ofertas de trabajo o no.

Un estudio de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford concluyó que el 85 % del éxito laboral se puede atribuir a fuertes habilidades blandas y interpersonales, mientras que el 15 % proviene de habilidades duras. Dado que este estudio se realizó en 1918, sabemos desde hace más de un siglo que las habilidades blandas son parte integral del lugar de trabajo.

¿Despedido de una empresa de tecnología? Cómo tus habilidades harán que te contraten en otro lugar

Veamos 3 formas en que los candidatos tecnológicos pueden identificar y comunicar sus habilidades blandas transferibles para ayudarlos a posicionarse para roles fuera de las industrias en las que han trabajado anteriormente.

Pida retroalimentación a sus colegas y amigos cercanos

Existe una gran posibilidad de que desconozca, o tenga dudas, sobre qué habilidades blandas tiene. Es por eso que preguntar a colegas y gerentes actuales y anteriores puede ser una herramienta esclarecedora y de fomento de la confianza.

Pregúnteles cuáles son sus mejores habilidades blandas y proporcione un ejemplo de cuándo vieron las habilidades en acción. O bien, podría preguntarles qué 3 palabras lo describen en el lugar de trabajo. ¡Las respuestas pueden sorprenderte, en el buen sentido!

Estudie las descripciones de trabajo para encontrar y priorizar sus habilidades

Las descripciones de trabajo contienen pistas para ayudarlo a reconocer qué habilidades tiene y deben resaltarse cuando solicita un puesto. Pero no encontrará estas pistas si no lee y estudia la descripción del trabajo. A pesar de que las descripciones de los trabajos no siempre están bien escritas, eso no le da licencia para no leerlas.

Si planea solicitar un trabajo, haga una lista de las habilidades mencionadas. Si tiene esa habilidad, identifique ejemplos tangibles de cómo ha usado esa habilidad en roles anteriores. Brindar evidencia de sus habilidades en acción es más poderoso que solo decir que tiene una habilidad.

Si está explorando oportunidades en otras industrias y aún no tiene la intención de postularse, aproveche esto como una oportunidad para preguntarse si tiene las habilidades blandas que el empleador está buscando. No deje que la falta de habilidades duras cierre la puerta a postularse para trabajos en diferentes industrias. Muchas veces, enseñar habilidades duras (por ejemplo, software o conocimientos técnicos) es más fácil que enseñar habilidades blandas.

Destaca tus habilidades blandas en tus materiales de carrera y entrevistas

Ponte en el lugar de los reclutadores y gerentes de contratación, están ocupados y no tienen tiempo para leer cada palabra de tu currículum o perfil de LinkedIn. Esta es la razón por la que es fundamental que tenga en cuenta la comunicación de sus habilidades blandas en cada oportunidad antes de presentar la solicitud y durante el proceso de la entrevista.

En su currículum, adapte las habilidades que menciona para cada puesto al que se postule. Esto podría ser tan simple como reordenar el contenido de su currículum para que las habilidades blandas mencionadas en la descripción del trabajo estén más arriba. O podría significar proporcionar diferentes ejemplos de sus habilidades en acción.

En su carta de presentación, destaque un máximo de tres habilidades blandas mencionadas en la descripción del trabajo y no olvide proporcionar ejemplos de su experiencia pasada.

En su perfil de LinkedIn, use su título, la línea debajo de su nombre y la sección acerca de para comunicar sus habilidades interpersonales.

Durante las entrevistas, tenga en cuenta las principales habilidades blandas mencionadas para que pueda concentrarse en entretejer ejemplos de roles anteriores en sus respuestas.

Aunque puede parecer que los empleadores ponen mucho énfasis en las habilidades duras, no descarte cómo sus habilidades blandas se traducen en otras industrias y roles. Un gerente de proyecto que haya trabajado en tecnología durante 10 años podría aprovechar fácilmente su experiencia en una gran institución financiera, hospital o aerolínea.

Las habilidades duras, como el software y los métodos, cambian, pero las habilidades blandas son ti.sin mí Los candidatos que puedan comunicar con éxito las habilidades blandas adecuadas para los roles que aplican tendrán una mayor posibilidad de sobresalir en un mercado de candidatos saturado.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

