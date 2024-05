Desplome con 9 muertos en mitin de MC sacude la campaña presidencial

El desplome de un escenario que dejó 9 muertos y 121 heridos en un evento del candidato presidencial opositor Jorge Álvarez Máynez sacudió las campañas electorales a una semana de que terminen, y su partido, Movimiento Ciudadano (MC), espera convertirse en una de las principales fuerzas políticas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), donde ocurrió la tragedia el miércoles, anunció este jueves una investigación después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia diaria a la “autoridad competente” indagar sobre los hechos.

“Expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes, sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos, como todos, ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar”, indicó el mandatario.

Incidente ‘tomó por sorpresa’ a las autoridades

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también de MC, argumentó en una conferencia este jueves que los “tomó por sorpresa” la tormenta en el evento de Álvarez Máynez con Lorenia Canavati, candidata del mismo partido a la alcaldía de San Pedro Garza García, municipio considerado el más rico del país.

El viento derribó estructuras metálicas y el escenario donde estaban los candidatos, por lo que decenas de personas quedaron atrapadas y otras sufrieron golpes, aunque los candidatos resultaron sin lesiones graves.

“A todo Nuevo León decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticada en la ciudad una tormenta y fue tan rápido, que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podíamos dar crédito de lo que sucedía”, aseveró García.

No obstante, el escrutinio subió porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado el miércoles un viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el norte de Nuevo León, aunque el gobernador aseguró que esto no estaba previsto en Monterrey, donde se ubica San Pedro.

NL indemnizará a familiares de fallecidos con 400,000 pesos

Samuel García aseguró que el Gobierno de Nuevo León creará un fondo especial para indemnizar con 400,000 pesos a las familias de los fallecidos, además, proporcionará un apoyo económico de 100,000 pesos mensuales a los familiares de los incapacitados hasta su recuperación y dada de alta.

Señaló que todos los gastos hospitalarios, así como de los de posibles futuros pacientes, y funerarios serán absorbidos por su administración, sean o no derechohabientes.

García Sepúlveda añadió que la Secretaría de Igualdad e Inclusión se hará cargo de la manutención de los hijos de madres solteras que resultaron afectadas por el colapso de la estructura.

La dependencia estatal informó que todos los pacientes ya tienen contacto con un familiar o amigo, además, declaró que a partir de este miércoles visita a los niños y a todos los heridos para bridar apoyo psicológico.

Asimismo, el gobernador agradeció a candidatos que guardaron luto y pidió prudencia a los aspirantes electorales, partidos y a la ciudadanía en general.

Aumentan hospitalizaciones

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín Escamilla, informó que el número de hospitalizaciones ascendió en el transcurso del día de 27 a 36.

Detalló que el Hospital de Traumatología y Ortopedia 21 del IMSS tiene a 18 pacientes, donde uno se encuentra grave y con apoyo mecánico respiratorio, pero se reporta estable; el Hospital Universitario, 7 internados; el Hospital Metropolitano, 2, y el resto de pacientes están en hospitales privados.

Tormenta para las campañas

El incidente sacude las campañas a una semana de que terminen, el 29 de mayo, pues Álvarez Máynez suspendió sus actos este jueves sin anunciar cuándo los reactivaría, y la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, también canceló en solidaridad un mitin en Monterrey.

El agregado de encuestas recopilados por la firma Oraculus en Poll of Polls, muestra un 12% de intención de voto para el candidato de MC, por debajo del 33% de la opositora Xóchitl Gálvez, de la alianza Fuerza y Corazón por México, y el 55% de Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Álvarez Máynez rechazó los llamados a renunciar que le hacen los partidos tradicionales que apoyan a Gálvez, PAN, PRI y PRD, mientras busca que MC sea una de las principales fuerzas del Congreso.

El representante de MC compartió un video en X donde explica que acudió a una junta de evaluación médica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, donde están 12 de las 25 personas que siguen hospitalizadas, a las que aprovechó para visitar.

“Afortunadamente, las personas que están siendo atendidas están estables. Vamos a seguir en comunicación con cada una, y también muy de cerca con las autoridades para todos los temas que tengan que ver”, prometió.

Por otra parte, el profesor de política de la UNAM Ulises Corona opinó en una entrevista con EFE que Álvarez Máynez debe “dar reflexión” tras el accidente ocurrido.

“Debe pensar cuál es el papel que está jugando. Los cuatro o cinco puntos que podrá tener al final de la elección presidencial, que son mínimos, por supuesto que no le van a ayudar ni en presencia ni en futuro a MC”, consideró.

A los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar 20,375 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.

