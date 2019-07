Detención de niños en estaciones migrantes es ilegal pero ocurre: Unicef

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el artículo 84 que en ningún caso los niños o niñas podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad; sin embargo hay registro de que menores de edad están siendo retenidos en las estaciones migratorias de la frontera sur del país.

Estos espacios en los que migrantes, sobre todo de origen centroamericano, esperan resolver su situación migratoria para poder continuar su paso por el país, tienen condiciones muy similares a los de una cárcel y se ha detectado la presencia de infantes, afirmó Pressia Arifin-Cabo, Representante Adjunta de UNICEF en México.

“En la estación migratoria en Tapachula, si hay división entre hombre y mujeres, los niños están con mujeres, pero no hay en donde salir, no hay mucho espacio, los niños no pueden jugar, no pueden realizar actividades, no pueden ir a a la escuela, entonces no son condiciones en la que los niños deben de estar, además que es una violación a sus derechos”, detalló Arifin-Cabo en entrevista con Forbes México.

De enero a mayo de este año se registró la entrada de 76,944 migrantes, de los cuales 22,263 son niñas, niños y adolescentes, es decir 29% de ellos, de acuerdo con datos del organismo y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Las autoridades mexicanas están obligadas a dar aviso al DIF o a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo personal se encargan de hacer una evaluación de sus necesidades especificas y canalizarlos a albergues en donde puedan ser recibidos e incluso buscar reunificarlos con sus familiares en caso de que no se encuentren acompañados.

“Estamos encontrando niños en estaciones migratorias que no deberían detener a los niños. Migrar no es un delito es una falta administrativa y no hay porque poner a los niños en estaciones migratorias”.

La mayoría de los niños y adolescentes que cruzan la frontera sur de México bajo una situación migratoria irregular lo hacen para huir de la pobreza y violencia que existe en su país de origen, advirtió la integrante de Unicef.

“Hemos conocido historias de vida de los niños que quieren huir porque si se quedan en sus países pueden morir, hay amenazas de violación, de secuestro y la única forma de sobrevivir es salir del país y es por eso que es una de las cuestiones que más nos preocupa es cuando regresan a los niños a sus países”, apuntó.

No sólo se trata de menores que habitaban en países de centroamérica, en los limites fronterizos del país se está registrando la llegada de personas de origen africano y de oriente medio.

“La misma historia es con los extracontinentales, huyen por violencia, algunos toman el avión hasta Brasil y caminan hasta acá, toman el autobús y otros medios de transporte hasta llegar aquí”, detalló.

El esfuerzo de la Unicef

La atención de niños migrantes ha sido uno de los principales enfoques de la Unicef, sin embargo con la agudización de la crisis en la frontera sur del país el organismo ha puesto en marcha diversos protocolos para apoyar al gobierno mexicano en la salvaguarda de los derechos de los niños.

Los integrantes de Unicef junto con autoridades mexicanas se encargan de determinar la situación de los menores y son canalizados a “espacios amigables para la niñez” en donde reciben apoyo psicológico y social y son evaluados para saber si necesitan atención médica.

“Unicef está promoviendo este año es el de cuidados alternativos, estamos hablando de albergues con puertas abiertas, es decir que los niños albergados ahí, pueden asistir a la escuela, participar en actividades de la comunidad, jugar con otros niños fuera del albergue y también tenemos familias de acogida, en Chihuahua por ejemplo, es un modelo excelente que ha funcionado bien en donde han trabajado con 25 familias que reciben niños hasta que finalmente pueden encontrar su familia”, detalló Arifin-Cabo.

