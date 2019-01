Detrás del arrasador éxito del PlayStation 4

Esta semana, Sony Interactive Entertainment dio un anuncio que, definitivamente, no fue una sorpresa, pero sigue siendo imponente: al cierre de 2018, las ventas globales de su consola estrella, el PlayStation 4, alcanzaron los 91.6 millones de unidades a nivel global. Esto nos da un panorama bastante claro del estado del mercado de hardware dedicado para videojuegos, y de cómo seguramente terminará esta generación de consolas.

El PlayStation 4 salió a la venta en noviembre de 2013, hace poco más de cinco años, y prácticamente al mismo tiempo salió a la venta el Xbox One; venían terminando un periodo de cercana rivalidad entre el Xbox 360, que dominaba Norteamérica, y el PlayStation 3, que dominaba en Europa y Japón. Aunque hoy los números de ventas de ambas consolas son muy similares (sin cifras oficiales), estimados sobre los 85 millones de unidades, en aquel momento, PlayStation tenía una desventaja muy marcada. En aquel entonces, el Wii U de Nintendo, que ya tenía un año de ser lanzado, seguía estaba en problemas para encontrar usuarios.

Aunque PlayStation ha tenido una larga tradición de videojuegos exclusivos, desde el comienzo de esta marca, contaban con varios diferenciadores al nivel de hardware, que le daban una ventaja u originalidad sobre la competencia: por ejemplo, la reproducción de discos CD, DVD o Blu-ray, en cada consola, que los convertían en la opción lógica para ser el centro de entretenimiento de un hogar.

Aunque el Wii U se encontraba en una situación de hardware ajena durante 2013, el PlayStation 4 y el Xbox One contaban con hardware y capacidades bastante similares, incluso con agregados de entretenimiento equivalentes. A esto hay que agregar que los grandes publishers de software ya tenían como regla el lanzar sus títulos estrella para ambas plataformas. Es aquí donde PlayStation decide reforzar la táctica que cinco años después demostraría ser la decisión correcta: apostar por los juegos exclusivos.

Aunque el primer año careció de grandes títulos, durante los cuatro subsiguientes, PlayStation logró poblar su sistema con software exclusivo que por una u otra razón logró capturar al público de todo el mundo. Desde títulos masivos, hasta juegos de autor y de nicho; un ejemplo interesante de esta estrategia es que Sony Interactive Entertainment decidió financiar el desarrollo de títulos de terceros, como Bloodborne de From Software (los creadores de la serie Dark Souls), no necesariamente con una intención de ventas, sino de reputación; el poder presumir y demostrar que en este sistema estaban los juegos más amados por la crítica y los hardcore gamers, al cual no se le encuentran pretextos. Al final, este título se convirtió en un éxito de ventas sin precedente para su categoría.

El invertir fuertemente en títulos AAA, así como en independientes, tanto de parte de estudios de la casa, como de terceros, ha convertido al ecosistema de PlayStation en el más robusto en cuanto a software exclusivo. Franquicias como God of War, The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, The Last Guardian, y Horizon Zero Dawn se han convertido en la bandera de la marca, por lo que han puesto grandes recursos no sólo en el desarrollo de estos títulos sino en su difusión. Además de esto hay que tomar en cuenta que Sony se adelantó con su propia plataforma de realidad virtual, colocando exitosamente el PS VR en el mercado mundial.

El desarrollo exclusivo con terceros durante 2018 resultó ser otro gran acierto. De acuerdo con los datos revelado por Sony Interactive Entertainment, desde que en septiembre se lanzó Marvel’s Spider-Man, hasta finales de noviembre, esta exclusiva para el PlayStation 4 desarrollada por el estudio californiano Insomniac Games, vendió más de 9 millones de copias. De acuerdo con la firma de investigación de mercado The NPD Group, esto lo convirtió en el videojuego de superhéroes que más rápido se ha vendido en la historia.

En cuanto a las ventas de software durante el año, Sony Interactive Entertainment reveló que tan sólo durante la temporada de navidad de 2018, vendieron 50.7 millones de unidades de software, que ayudan a sumar un total histórico de 876 millones de títulos de PS4 vendidos desde el lanzamiento de esta plataforma.

Otro punto que tomar en cuenta de la ventaja que PlayStation ha sacado sobre sus dos competidores principales son los servicios en línea, donde tanto Xbox como Nintendo están cada vez haciendo más esfuerzos por capturar a sus audiencias. El servicio de subscripción PSN Plus, se ha convertido en una opción asequible para millones de usuarios que reciben acceso a una creciente biblioteca de títulos que pueden descargar y jugar a placer; pero lo peculiar es que esto no está restringido a títulos pequeños o de bajo valor comercial, sino a hits recientes de escala AAA.

Además de este servicio, la plataforma de PlayStation Network también mantiene a sus clientes cautivos mediante constantes ofertas y acceso a demos y contenido exclusivo. De acuerdo con John Kodera, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, PlayStation Network ya supera los 90 millones de usuarios activos mensuales. Si bien esto también incluye usuarios de otros sistemas como PS Vita y PlayStation 3, es un número absolutamente sorprendente, ya que está casi a la par con las unidades de hardware vendidas en esta generación.

Por obvias razones, PlayStation en este momento aprovecha para presumir sus logros de mercado, cimentando su indiscutible éxito. Por su lado, Microsoft no ha revelado números de ventas oficiales en mucho tiempo. Sin embargo, de acuerdo con la firma de investigación de mercado VGChartz, actualmente se han vendido un total de 42.8 millones de unidades Xbox One (en sus diferentes versiones), lo cual es menos de la mitad de lo que ha vendido PlayStation en esta generación. Por el lado de Nintendo, sus últimas cifras oficiales, provenientes de su reporte financiero oficial de septiembre, se habían vendido 22.8 millones de unidades de Nintendo Switch (lanzado al mercado en la primavera de 2017). Si tomamos en cuenta el último reporte de VGChartz, actualmente se han colocado 27.5 millones de unidades de Nintendo Switch a nivel global.

Para poner en contexto, la distribución del mercado de consolas hoy es la siguiente: PlayStation 4, 56.6%; Xbox One, 26.4%; y Nintendo Switch 17%

El desfase en los tiempos de vida de las plataformas de PlayStation y Xbox con Nintendo es claro, pues se estima que el PS5 y el siguiente Xbox estén a una distancia de uno o dos años, mientras que le quedan al menos 4 años más al Switch, que lleva un ritmo de ventas bastante acelerado, sobre todo la reciente apertura de Nintendo a software de terceros.

Mientras tanto, el PlayStation 4 terminará como el líder indiscutible de esta generación, mientras se acerca a unirse al selecto grupo de las consolas que han vendido más de 100 millones de unidades a nivel mundial, compuesto por Nintendo Wii, PlayStation 1, Game Boy, Nintendo DS, y PlayStation 2, en primer lugar, con 157.6 millones de unidades vendidas en su historia.

