Dictamen preliminar de Cofece permitiría mercado equitativo de pago con tarjetas

Un dictamen preliminar de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podría abrir en el territorio nacional las condiciones de competencia efectiva en el sistema de pagos con tarjeta, lo que daría pie a un mercado más equitativo y competitivo, para consolidar una inclusión financiera en este sector, comentó Yoliztli Gutiérrez, CEO de la firma de abogados YG Consultores.

Los medios de pago con tarjetas (crédito, débito, prepago, vales de gasolina o despensa), explicó, han evolucionado radicalmente en la última década, debido a que el Banco de México (Banxico) creó la figura de Red de Medios de Disposición, con la cual se gestaron nuevas formas de pago para evitar efectivo circulante.

Para la especialista, estos modelos creados por el banco central generaron innovación y una evolución en los medios de pago, así como apertura a nuevos nichos que no eran atendidos por la banca comercial.

No obstante, dijo, dado que la infraestructura fue creada por la banca incluye requisitos y reglas operativas mediante un contrato celebrado entre bancos, es decir “un acto entre particulares reconocido por las autoridades como Condiciones para la Participación en Redes de Medios de Disposición”, lo cual se traduce como excluyente, ya que “no todos los emisores y agregadores son parte de los comités donde se crean nuevas reglas operativas, acuerdos, estándares técnicos y otro tipo de operativos”, explicó Gutiérrez.

Todo esto, reveló la ejecutiva, provocó que la Cofece iniciara una investigación sobre el tema, por lo que el pasado 16 de diciembre de 2020 se publicó un dictamen preliminar que establece que “no existen condiciones de competencia efectiva en el sistema de pagos con tarjeta en el territorio nacional”.

La CEO de la consultora YG (firma de abogados especializada en e-commerce, fintech y medios de pago digital) aclaró que la Cofece observó la probable existencia de barreras a la competencia, que impiden la entrada de nuevos participantes, por la existencia de requisitos anticompetitivos que incrementan sus costos de entrada.

Expuso además que, el órgano antimonopolios consideró que se limita la innovación y determinó “falta de competencia, que ha provocado cuotas elevadas, las cuales inhiben la inclusión financiera”.

Por el momento, la entidad reguladora no ha emitido un dictamen definitivo, pero la banca está creando una iniciativa para tener un nuevo ente denominado Operador de Redes, cuyo objetivo es abrir el mercado a todos los participantes de la red, es decir, “que todos los emisores de tarjetas bancarios y no bancarios, quienes sean adquirentes bancarios y los futuros no bancarios, así como los agregadores, e incluso las empresas especializadas que brindan servicios esenciales a la red, participen en la creación y modificación de las Condiciones para la Participación en Redes de Medios Disposición, para la creación de un mercado equitativo y competitivo”.

Bajo este escenario, “debemos estar atentos al dictamen final de la Cofece y ver cómo se desenvuelve la propuesta de la banca con relación a la figura Operador de la Red”, concluyó la especialista.

