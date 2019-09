DiDi usará reconocimiento facial para sus conductores en México

Así como algunos dispositivos incorporan tecnología de reconocimiento facial (Face ID) para lograr obtener mayor control en sus niveles de seguridad, la compañía de movilidad DiDi anunció la incorporación de un nuevo proceso de verificación de identidad con reconocimiento facial para sus conductores, ya que valida que el conductor del vehículo es la misma persona que cumplió con los requisitos de seguridad al momento de su registro.

La tecnología utiliza una serie de algoritmos, similares a los ya disponibles en los smartphones, para validar de forma diaria y en tiempo real la identidad del conductor. El sistema realiza un análisis de los rasgos faciales contra información previamente validada de forma manual, y utiliza procesos de inteligencia artificial y machine learning para mejorar de forma continua.

En entrevista con Forbes México, Rogelio Lozano, Líder de Seguridad en DiDi, dijo que con esto la compañía de origen chino buscará atender y fortalecer las demandas de seguridad que el mercado en México requiere, tanto para sus usuarios como sus conductores.

“Cada día la iniciar las labores de los conductores al momento de conectarse a la aplicación se va a dar esa verificación en automático. Con esto buscamos que no haya suplantación y en verdad sea él el que esté en la aplicación dado de alta con el vehículo que tiene asignado”, dijo el directivo.

Sobre los temas de inseguridad que todas las plataformas de movilidad se enfrentan en el país, Lozano dijo que a través de la tecnología y diversas dinámicas de seguridad, buscan erradicar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad tanto del pasajero como de sus conductores.

“Definitivamente por la situación que atravesamos en el país, y no solo aquí, en todo el mundo, que no es la idónea, al final del día al ser nosotros un servicio en donde transportamos personas, lo que buscamos día a día es brindar una gran experiencia y segura. Obviamente no somos infalibles y estamos expuestos en que se puedan surgir situaciones pero por eso estamos día a día, haciendo verificaciones de los conductores, del vehículo, que sea quien dice ser, la fotografía en la aplicación que sea el conductor, que se haga ese match para dar tranquilidad al pasajero sobre todo en tiempos turbulentos que vivimos en el país”, detalló.

Con esta nueva funciónalidad se podrá requerir a los conductores la verificación de su identidad. En caso de que un conductor no pase la prueba, su cuenta será bloqueada temporalmente y deberá realizar un proceso de apelación con validación manual acompañado del equipo especializado de seguridad de DiDi. Este proceso incluye el envío de fotografías y documentación oficial para confirmar la identidad del conductor.

“La respuesta por parte de los conductores fue muy positiva porque también al final del día también a ellos les brindamos una tranquilidad. Obviamente a pesar de que trabajamos para la seguridad de los pasajeros, pero lo mismo trabajamos por la seguridad de ellos”, señaló.

Esta nueva funcionalidad ya lleva algunas semanas trabajándose en pruebas piloto con la finalidad de introducir al 100% de sus conductores en el transcurso de este mes.

“Ya llevamos semanas trabajando lógicamente con pruebas piloto, pero a partir de esta semana ya apareció en las aplicaciones de los conductores. Tenemos el resto de este mes para poder tener la totalidad cubierta”

Con este nuevo desarrollo Didi ya trabaja en mercados como China, Brasil y hora en México.

