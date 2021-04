Diputado acusado de abuso sexual contra menor renuncia a reelegirse

El legislador Saúl Huerta de Morena, acusado de abuso sexual contra un menor de 15 años, renunció a su candidatura para reelegirse como diputado federal por Puebla.

“El Presidente de Morena, Mario_Delgado informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11″, señaló el partido en redes sociales.

Ayer el diputado federal se declaró inocente y aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje.

“Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima. Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, señaló ayer.

Comentó que en ningún momento recurrió a su fuero como diputado federal, pues especificó que es abogado y desde un inicio tuvo la disposición de aclarar lo que sucedía. Sin embargo, autoridades policiacas señalaron que el legislador sí usó su fuero constitucional.