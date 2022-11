Diputados discuten Presupuesto 2023 por cuarto día; Morena prevé modificaciones

Por cuarto día consecutivo, los diputados federales discuten el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, pero aún faltan más de 1,700 reservas de los legisladores. Pese a todas estas propuestas, Morena solo prevé tres modificaciones.

Ayer por la noche, el coordinador del partido mayoritario, Ignacio Mier, señaló se busca reasignar al menos mil millones de pesos del PEF 2023 en materia de seguridad pública para dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Constitución, el cual amplia el plazo para que las Fuerzas Armadas continúe en las calles.

Lee: Avanza reforma que prolonga a Fuerzas Armadas en seguridad pública

“Tenemos que darle cumplimiento al Quinto Transitorio. No lo habíamos hecho con anterioridad, no estaba considerado en el proyecto de dictamen por la simple y sencilla razón que no estaba la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional. Hay un principio en derecho que la nada no se puede litigar. Entonces ya que tenemos la certeza jurídica, que ya está, ahora lo que se está terminando de confeccionar fue la reserva que fue presentada ya por el diputado Juan Ramiro Robledo y ahora a perfeccionar esa reserva”, explicó el morenista.

Mencionó que otras modificaciones que prevén aprobar Morena y sus aliados, cuyos votos son suficientes para que pasen, son aumentar los recursos para el programa la Escuela es Nuestra por la ampliación de horario que tendrán.

“Lo mismo sucede por la ampliación de la apertura programática para la Escuela es Nuestra para ampliación de horario y hay otra reserva que presentó el Partido del Trabajo que se refiere a la manera en que se pueden modificar el mecanismo para la utilización de recursos derivados de los reintegros”, dijo el diputado.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado