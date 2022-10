Diputados forman grupo para analizar más de 100 iniciativas sobre reforma electoral

Los diputados de las comisiones unidas de Reforma-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación dieron el primer paso para la reforma electoral: formarán un grupo de trabajo para analizar las 104 iniciativas que hay sobre el tema y presentar una propuesta de proyecto antes de que finalice noviembre.

A petición del morenista Ignacio Mier, los legisladores aprobaron integrar un grupo de trabajo con 21 legisladores, 7 de cada comisión y al menos uno de cada bancada, para que presenten a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro un análisis sobre las coincidencias y diferencias de las 104 iniciativas que hay sobre el tema, entre ellas las del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El grupo de trabajo pudiera presentar a la Jucopo un programa que garantice el análisis más amplio, más plural, más democrático. Construir una reforma electoral en México pasa primero porque los participes de ese ejercicio tenga una vocación democrática”, dijo el también coordinador de Morena.

El diputado explicó que el análisis será de todas las propuestas que ya fueron presentadas, pero podrán ser incorporadas aquellas que lleguen hasta el martes 1 de noviembre para que este grupo de trabajo “tenga los elementos” y construya el proyecto de dictamen antes de terminar noviembre.

Morena señala que busca consenso; oposición pide no vulnerar órganos electorales

En el encuentro de estas comisiones, los coordinadores de las bancadas se posicionaron. Mientras, Morena sostuvo que busca que haya consensos para elaborar la reforma electoral; la oposición pidió que no se vulneren los órganos electorales.

El diputado Ignacio Mier comentó que la intención de Morena es construir una propuesta de reforma electoral que sea consensuada por todas los grupos parlamentarios y no solo aprobada por la mayoría, y aseguró que hay voluntad política para construir esta propuesta.

“Morena, y ésa es la posición, y ahora hablo como coordinador, no como presidente de la Junta de Coordinación Política, quiere manifestar de manera explícita su compromiso de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica”, declaró en la reunión que sostuvieron.

En tanto, el perredista Luis Espinosa Cházaro señaló que la democracia es cara en México, pero pidió que se discuta este tema, pues aseguró que sin democracia no hay derechos. Mencionó que la defensa es a la instituciones y no a las personas que integran estas.

“Tenemos una democracia cara que ha sido parte de los argumentos, discutámoslo. Porque sin la democracia no hay derechos, sin la democracia que vayamos perfeccionando, no hay derechos más plenos, y eso -me parece- lo que cueste, deberíamos pensar en gastarlo, porque es el marco democrático que este país quiere y requiere”, dijo el perredista.

En tanto, el coordinador del PAN, Jorge Herrera, aseguró que existe la disposición de su partido para discutir una reforma electoral y buscar las coincidencias, pero sin “atentar” contra las facultades de las autoridades electorales.

“Para nosotros, hay que avanzar en una reforma electoral para mejorar nuestro marco regulatorio electoral, jamás para atentar contra las facultades de las autoridades electorales, jamás, autoridades jurisdiccionales o administrativas que no son perfectas. No estamos nosotros diciendo que sean perfectas y por eso las defendemos, y no defendemos a sus titulares con nombre y apellido”, declaró el panista.

Mientras, Movimiento Ciudadano criticó que se presente un dictamen en reforma electoral “en medio del futbol, porque quieren ocultar la realidad” y señaló que le están dando las condiciones al presidente López Obrador “para poner a su títere” en la presidencia del país.

“Movimiento Ciudadano quiere informar que no va participar en esta farsa, y que además este proyecto nocivo amerita que la sociedad se movilice, la sociedad hable para evitar darle la infraestructura al presidente de la República para este proyecto parademocrático, que solo busca institucionalizar el mecanismo para poner en la presidencia a uno de sus títeres”, dijo el emecista Salvador Caro.

