Directora demanda a Apple y a Shyamalan por plagio para serie ‘Servant’

Reuters.- Una serie de televisión desarrollada para Apple Inc por el famoso director M. Night Shyamalan copió descaradamente una película de 2013, según una demanda por derechos de autor presentada el miércoles.

La directora ítalo-estadounidense Francesca Gregorini demandó a Apple y a Shyamalan ante un juzgado federal en Los Angeles, alegando que la recientemente estrenada serie de horror “Servant” plagió su película “The Truth About Emanuel”.

Apple declinó referirse al tema y un representante de Shyamalan no respondió inmediatamente una solicitud de declaraciones.

“Que te roben un trabajo de amor tan personal, que es de lo que se trata este caso, es demoledor”, declaró Gregorini en un comunicado de prensa.

El abogado de la directora, David Erikson, dijo en un comunicado que las similaridades entre las dos realizaciones “son tan extensas y tan ancladas en las decisiones artísticas personales altamente creativas y únicas de mi clienta, que la idea de que sean resultado de una coincidencia es absurda”.

Shyamalan, conocido por sus finales con giros inesperados, ha dirigido películas como “Sexto Sentido” y “Señales”.

Tony Basgallop, guionista y creador de “Servant”, también aparece como demandado en la acción.

Tanto “Servant” y “The Truth About Emanuel” cuentan la historia de una madre que, en medio del duelo por la muerte de su bebé, forma un lazo con un muñeco realista que cree que está vivo. En ambas, una niñera adolescente le sigue el juego a la madre y cuida el muñeco como si estuviera efectivamente vivo.

And now the mystery begins. @MNightShyamalan invites you to question what you believe in his new Apple Original series. #Servant is coming to Apple TV+ on November 28.pic.twitter.com/p7Zyr3lPWW

— Servant (@Servant) October 4, 2019