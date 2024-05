Disfrutar, enfocarse, apoyarse: Mamás en puestos de liderazgo nos comparten su mejor consejo

¿Cómo le hacen las mujeres que además de criar niños, lideran en grandes organizaciones o empresas en el país? En Forbes les preguntamos, y nos dieron sus mejores consejos.

Alicia Santamans, CFO de PepsiCo México

¿Cuál es el consejo que compartes para combinar la maternidad con una dirección?

Daría dos consejos muy puntuales:

1. Hay que disfrutar de las diferentes etapas de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo laboral. Cuando nos convertimos en mamás, es importante buscar un equilibrio entre los diferentes roles que desempeñamos. Esto implica cuidar nuestra salud mental y bienestar, y ser conscientes de nuestras necesidades en términos de tiempo, espacio y aspiraciones. No debemos olvidar que somos multifacéticos y que cada etapa de la vida tiene su belleza y desafíos.

2. Siempre cuida que tu autopercepción sea positiva. Como mamás, es fundamental mantener una percepción positiva de nosotras mismas. Es normal tener días difíciles, cometer errores o enfrentar problemas. Al normalizar esta idea, contribuimos a dejar de estigmatizar la imagen de perfección que a menudo se asocia con la maternidad. Recordémonos que tenemos derecho a cometer errores y merecemos empatía y solidaridad, incluso en los momentos más complicados.

Ivett Bonifaz, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme Nacional, A.C.

¿Cuál es tu mejor consejo para combinar la maternidad con su puesto al frente de la Amexme?

“Mi mejor consejo para combinar la maternidad con mi liderazgo en Amexme, se resume en una palabra: equilibrio. Es esencial enfrentar el reto de dar valor a las prioridades de la vida.

Como mujeres, desempeñamos múltiples roles: Hijas, madres, parejas, amigas, profesionistas y líderes. Por ello, es fundamental dar importancia a cada uno de ellos en nuestra vida diaria, mediante una adecuada planificación, organización y rodeándonos de una sólida red de apoyo.

Es importante reconocer nuestra vulnerabilidad y hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar el equilibrio en nuestras vidas. No debemos olvidar disfrutar cada momento, sabiendo que la vida es efímera. Recordemos que Dios nos ha dado la bendición de ser madres y de participar activamente en la sociedad.”

Martha Gamboa, Marketing Project Manager en IKEA México

¿Cuál es tu mejor consejo para combinar la maternidad con tu posición laboral?

Combinar la maternidad con una posición de liderazgo sí es posible. Soy mamá de 2 preciosas niñas, Isabella de 7 años y Regina de 4, y me gustaría compartir en 5 puntos, algunas recomendaciones de lo que ha funcionado para mí.

La cultura de la empresa es primordial. Inclínate por empresas orientadas al trabajo por resultados, que estén abiertas a horarios de trabajo híbridos o cuando menos flexibles. Pero sobre todo, empresas que prioricen el bienestar físico, psicológico y emocional de sus empleados.

Disciplina y organización, la cual empieza desde la noche anterior. Enfócate al 100% en la tarea que realizas en ese momento para ser más eficiente, pon y ponte límites.

Descanso. Tener 2 trabajos de tiempo completo es agotador. Prioriza un descanso de calidad sin sentirte culpable.

Red de apoyo. Ninguna podemos solas. Por más organizadas y multitask que seamos, siempre habrá una junta fuera de horario, una entrega o un viaje. Construye tu red de apoyo con tu familia, amigos y compañeros de trabajo.

Prioridades. No pierdas tu brújula, ten presente siempre a qué y a quién dedicas tu esfuerzo.

Tamara Arce, Directora de ventas de Volvo Car México

¿Cuál es tu mejor consejo para combinar la maternidad con tu puesto directivo?

En la reciente etapa que inicié como directora de ventas de Volvo Car México y siendo madre de un pequeño de 3 años, el mayor consejo que puedo ofrecer y seguir es el buscar ser flexible con uno mismo. No exigirse de más, aprender a delegar y confiar en las personas de nuestro equipo, siempre priorizando lo que realmente importa en la familia y en la oficina.

Creo que es eso lo que más influye para desempeñar ambos roles de la mejor manera: rodearse de personas con quien tengamos una unidad y compromiso por lograr metas. En casa, el amor, el acompañamiento y la comprensión de mi familia me brindan la energía que necesito para enfrentar cada día con determinación. Rodearse de una red de apoyo fuerte en lo personal es vital para seguir creciendo profesionalmente.

La responsabilidad de ser mamá y directiva a la vez es todo un reto. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender de las personas que me rodean.

He aprendido que no puedo controlar todo, y eso me empuja a enfocar mi atención en lo que realmente depende de mí.

Me siento muy contenta de trabajar en una empresa como Volvo, que realmente está enfocada en el cuidado de las personas y que te permite crecer profesionalmente y mantener un balance entre la vida personal y laboral.

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!