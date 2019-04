Disney+ desafía a Netflix con amplio catálogo y 7 dólares al mes

Reuters.- Walt Disney detalló su nuevo servicio de streaming para la familia que costará 7 dólares al mes o 70 dólares al año y contará con programas de televisión y películas exclusivas de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento, en un intento por desafiar el dominio digital de Netflix.

La suscripción mensual sin publicidad llamada Disney+ será lanzada el 12 de noviembre y con el tiempo estará disponible en todos los grandes mercados del mundo, dijo la compañía.

Además de películas y programas de televisión de Disney, presentará programación del universo de superhéroes de Marvel, la galaxia de Star Wars, el mundo de animación de Pixar -creadora de Toy Story- y el canal National Geographic.

It all starts on November 12. For more info: https://t.co/RD04P7jdAT #DisneyPlus pic.twitter.com/M1QI7qkH5p

— Disney (@Disney) April 12, 2019