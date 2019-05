Dispositivos médicos hechos en México llegarían a más países

El sector de dispositivos médicos apuesta por incrementar sus exportaciones a los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y Europa, sin descuidar al mercado estadounidense, el principal destino de dichos productos.

«Vemos potencial de crecer las exportaciones, de las cuales el 80% va a Estados Unidos y muy poco a Latinoamérica, ahí tenemos mucho potencial», comentó Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (Amid), en entrevista.

De la producción nacional de estos productos, aproximadamente el 90% se exporta y el 10% se queda en territorio mexicano.

El país es el octavo exportador en el mundo, con un crecimiento de 7.9% en los últimos 10 años, arroja el estudio «Los Dispositivos Médicos en México: Impulsores del bienestar social y el progreso» de dicha asociación, donde están afiliadas 32 empresas.

El sector tiene un valor de mercado de 4,909 millones de dólares (mdd), con más de 40 plantas del manufactura en el país.

Por otra parte, Jiménez señaló que la complicada situación financiera por la que pasa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impacta en el desempeño del sector de dispositivos médicos.

«Cualquier afectación de una institución (incluyendo a las instancias públicas) impactaría la cadena de valor, también a la proveeduría» comentó.

La asociación se encuentra en pláticas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para no descuidar la compra de insumos y productos de calidad dentro del sector.

«Tenemos una reducción en el gasto dentro de salud, de casi 8%, que proporcionalmente afecta a insumos, pues se están buscando hacer compras más económicas, lo cual es entendible, pero es importante que no se descuide la compra de productos de calidad y eficientes, eso es lo que estamos dialogando con el gobierno, para que se entienda que no todo es precio porque la calidad ya no se puede fabricar a cierto costo, pero reduce casos adversos», comentó Jiménez.

El ejecutivo indicó que se debe mejorar la atención médica, así como trabajar e invertir más en el sector.

TE RECOMENDAMOS: