Empresas de dispositivos médicos piden no sacrificar calidad por austeridad

En momentos de austeridad, la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (Amid) se encuentra en pláticas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para no descuidar la compra de insumos y productos de calidad dentro del sector.

«Tenemos una reducción en el gasto dentro de salud, de casi 8%, que proporcionalmente afecta a insumos, pues se están buscando hacer compras más económicas, lo cual es entendible, pero es importante que no se descuide la compra de productos de calidad y eficientes, eso es lo que estamos dialogando con el gobierno, para que se entienda que no todo es precio porque la calidad ya no se puede fabricar a cierto costo, pero reduce casos adversos», comentó Carlos Jiménez, presidente de la Amid.

Lo anterior tras la presentación del estudio «Los Dispositivos Médicos en México: Impulsores del bienestar social y el progreso» de dicha asociación, donde están afiliadas 32 empresas que desarrollan, fabrican y comercializan dispositivos médicos.

«Un reto que identificamos es que no sabemos cómo se hará la reestructura en el sistema universal de salud y no tenemos mayor detalle. Si el sistema tiene una transformación, nosotros como proveedores tenemos que adaptarnos», comentó el ejecutivo.

De igual manera, afirmó que este año no hay afectaciones en la inversiones de las empresas que manufacturan dispositivos, debido a que son planes que ya habían arrancado.

«El tema es qué pasará con las inversiones en tres o cuatro años…Sin embargo, vemos que hay confianza con México», añadió.

Por su parte, Héctor Guerrero, asesor de la Oficina de Presidencia de la República en temas de salud, manifestó durante dicho evento que se debe apoyar a la iniciativa privada para impulsar al sector.

«Estamos convencidos de que el motor del cambio que necesita el país es la iniciativa privada y esa es la que tenemos que apoyar y aplanar el camino lo más que se pueda», señaló.

México es el primer exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica y el octavo en el mundo, con un crecimiento de 7.9% en los últimos 10 años, por encima del crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional, arroja el estudio de la Amid.

El sector tiene un valor de mercado de 4,909 millones de dólares (mdd), con más de 40 plantas del manufactura en el país.

