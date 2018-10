Docademic busca expandir su negocio y firma una alianza con Devlyn

Docademic, la compañía que brinda asistencia médica gratuita desde cualquier teléfono celular (y que cuenta con un modelo de transacciones basado en criptomonedas), ha firmado una alianza con Devlyn, la empresa de cuidado de la vista.

We are happy to announce that https://t.co/QYbQ9v3CrF and Devlyn, the largest eye care company in Latin America, have partnered to offer additional benefits to the https://t.co/QYbQ9v3CrF users and the millions of Devlyn clients. #healthcare #blockchain (1/2) pic.twitter.com/cVTFht2Rod

