Donald Trump condena ‘cacería de brujas’ en su contra

Ante el juicio político podría enfrentar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que vive una “cacería de brujas”.

“No ha habido otro presidente en toda la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como a mí. Los demócratas están congelados con odio y miedo. No han hecho nada. Esto no debería ser permitido a otro presidente. ¡Cacería de brujas!”, tuiteó el primer mandatario estadounidense.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que iniciarán una investigación formal de juicio político contra Trump.

“Hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes está avanzando con una investigación oficial de destitución (…) Nadie está por encima de la ley”, señaló Pelosi en un discurso en el Capitolio, de acuerdo con el servicio público de radio y televisión Voz de América.

Pelosi habría tomado la decisión de iniciar un juicio político contra Trump, tras las acusaciones de que el mandatario presionó a su similar de Ucrania, Volodímir Zelenski, para investigar al hijo del exvicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes más fuertes para obtener la candidatura presidencial demócrata para los comicios de 2020.

“Las acciones de la administración Trump socavan tanto nuestra seguridad nacional como nuestra inteligencia (…) Las acciones de la presidencia de Trump revelaron hechos deshonrosos de la traición del presidente a su juramento, la traición a la seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones”, indicó la demócrata.